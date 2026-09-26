新款马自达 EZ-60 激光版上市，限时价 11.39 万元起

IT之家 9 月 26 日消息，2027 款 EZ-60 激光版今晚正式上市。新车共推出 9 款车型，限时惊喜价 11.39 万至 16.69 万元，新增激光雷达，智能辅助驾驶能力得到提升。IT之家汇总如下：
|马自达 EZ-60
|车型
|官方指导价（万元）
|限时惊喜价（万元）
|增程 200 Air
|11.99
|11.39
|增程 200 Pro
|13.99
|13.39
|增程 200 Pro 激光版
|15.19
|14.59
|增程 200 Max
|15.49
|14.89
|增程 200 Max 激光版
|16.69
|16.09
|纯电 600 Pro
|14.59
|13.99
|纯电 600 Pro 激光版
|15.79
|15.19
|纯电 600 Max
|16.09
|15.49
|纯电 600 Max 激光版
|17.29
|16.69
官方同步推出超级置换礼、配置升级礼、选择基金礼、金融权益礼、自燃包赔礼。新增激光雷达可实现高速与城区双域领航、全场景泊车以及全域主动安全等功能。
外观方面，新车延续现款 EZ-60 设计风格，主要变化是车顶增设激光雷达模块，以提升智能辅助驾驶能力。车身侧面保持运动姿态，配备隐藏式门把手和电子后视镜。
尾部采用较大倾角后车窗，搭配贯穿式尾灯组、后扰流板和后包围。尺寸方面，长宽高分别为 4850/1935/1620mm，轴距 2902mm，定位中型 SUV。
其内饰沿用飞翼环抱悬浮座舱布局，搭载 26.45 英寸 5K 一体式悬浮大屏，内置 3nm 车规级芯片。车辆还配备 50 英寸 AR-HUD 抬头显示和云感零重力座椅，支持座椅加热、通风。
动力提供增程和纯电两种选择。增程车型搭载 1.5L 增程器，增程器最大功率 70kW，驱动电机峰值功率 190kW，峰值扭矩 290N·m，CLTC 纯电续航 200km。
纯电车型搭载磷酸铁锂电池，采用单电机后驱布局，最大功率 190kW，峰值扭矩 290N·m，CLTC 纯电续航 600km。
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