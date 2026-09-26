新款马自达 EZ-60 激光版上市，限时价 11.39 万元起

IT之家 9 月 26 日消息，2027 款 EZ-60 激光版今晚正式上市。新车共推出 9 款车型，限时惊喜价 11.39 万至 16.69 万元，新增激光雷达，智能辅助驾驶能力得到提升。IT之家汇总如下：

马自达 EZ-60 车型 官方指导价（万元） 限时惊喜价（万元） 增程 200 Air 11.99 11.39 增程 200 Pro 13.99 13.39 增程 200 Pro 激光版 15.19 14.59 增程 200 Max 15.49 14.89 增程 200 Max 激光版 16.69 16.09 纯电 600 Pro 14.59 13.99 纯电 600 Pro 激光版 15.79 15.19 纯电 600 Max 16.09 15.49 纯电 600 Max 激光版 17.29 16.69

官方同步推出超级置换礼、配置升级礼、选择基金礼、金融权益礼、自燃包赔礼。新增激光雷达可实现高速与城区双域领航、全场景泊车以及全域主动安全等功能。

外观方面，新车延续现款 EZ-60 设计风格，主要变化是车顶增设激光雷达模块，以提升智能辅助驾驶能力。车身侧面保持运动姿态，配备隐藏式门把手和电子后视镜。

尾部采用较大倾角后车窗，搭配贯穿式尾灯组、后扰流板和后包围。尺寸方面，长宽高分别为 4850/1935/1620mm，轴距 2902mm，定位中型 SUV。

其内饰沿用飞翼环抱悬浮座舱布局，搭载 26.45 英寸 5K 一体式悬浮大屏，内置 3nm 车规级芯片。车辆还配备 50 英寸 AR-HUD 抬头显示和云感零重力座椅，支持座椅加热、通风。

动力提供增程和纯电两种选择。增程车型搭载 1.5L 增程器，增程器最大功率 70kW，驱动电机峰值功率 190kW，峰值扭矩 290N·m，CLTC 纯电续航 200km。

纯电车型搭载磷酸铁锂电池，采用单电机后驱布局，最大功率 190kW，峰值扭矩 290N·m，CLTC 纯电续航 600km。

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