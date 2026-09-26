《英雄联盟》2026 德玛西亚杯升级国际邀请赛：明日开票，10 月 3 日开赛

IT之家 9 月 26 日消息，2026 德玛西亚杯国际邀请赛将于 10 月 3 日至 10 月 17 日举办，并将于 9 月 27 日 14:00 全网开票。

本届赛事升级为国际邀请赛，由腾竞体育和虎牙直播联合主办。全球六大赛区共 12 支队伍受邀参赛。

线上小组赛于 10 月 3 日至 10 月 8 日进行，采用瑞士轮赛制，相同战绩队伍抽签决定对阵。率先取得 2 胜的队伍直接晋级淘汰赛；0 胜 2 负的队伍进行单循环积分赛，获胜队伍将与 3 支 1 胜 2 负队伍争夺剩余晋级名额。

最终 8 支战队晋级线下淘汰赛。线下淘汰赛于 10 月 12 日至 10 月 15 日举行，采用单败 BO5（IT之家注：五局三胜制）赛制，决出冠军。总决赛于 10 月 17 日进行。其中，8 强淘汰赛起在北京智慧电竞赛事中心（JDG 主场）线下举办。

参赛名额方面，LPL 赛区 3 队受邀，为赛区积分第 5 至 7 名；LCK 赛区 3 队，为赛区第 5 至 7 名；LCS 赛区 2 队，为赛区第 4 至 5 名；LEC 赛区 2 队，为赛区第 4 至 5 名；LCP 赛区 1 队，为赛区积分第 4 名；CBLOL 赛区 1 队，为赛区第 4 名。

各赛区参赛队伍数量根据 2026MSI 赛区名次决定：第一、二名各拥有 3 个参赛名额，第三、四名各拥有 2 个参赛名额，其余赛区各拥有 1 个参赛名额。

受邀队伍将从未获得 2026 全球总决赛参赛资格的队伍中，按各赛区对应赛季排名或全球总决赛积分规则，依次邀请排名最靠前的队伍。LPL、LCP 赛区根据 2026 全球总决赛积分名次决定参赛队伍。CBLOL 赛区因赛程规划原因顺延至赛区第 4 名参赛。

如果获得邀请的队伍拒绝参赛，参赛邀请将按对应资格或排名规则顺延至下一顺位队伍。

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