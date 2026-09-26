从代码分析到授权争议：一用户用 AI 破解 IDM 引发争议

IT之家 9 月 26 日消息，据 Wccftech 报道，一则关于“大语言模型破解付费软件”的帖子今日在 Reddit 上引发关注。

用户 No_Ideal8394 声称，他利用无审查限制的 Qwen3.8-Flash-Next-Uncensored，成功破解了 Internet Download Manager（IDM）6.43 版本，使其绕过 IDM 试用限制，将软件变为完全激活版本，从而省去每年每台电脑 11.95 美元（IT之家注：现汇率约合 80.4 元人民币）的授权费用。在这一过程中，他只花了 5 欧元（现汇率约合 38.3 元人民币）去租用云 GPU，将问题交给模型处理。

发帖者表示，他向 AI 提供了约 25 万个 Token 的上下文信息，并让模型直接分析本机可执行文件，约 30 分钟后 AI 给出了可用的补丁方案。他还称，整个过程没有人工逐步指导，只需告诉 AI“我想要这个，去搞定它”。

根据其展示的截图信息，AI 直接分析本机可执行文件，并定位到了与授权验证相关的位置。模型只需修改其中一个字节，即可移除 IDM 注册检查，使软件显示为已激活状态。

发帖者承认，过去找到 IDM 密钥并不困难。但在 AI 时代，直接用 LLM 自主打补丁预计会快很多。该用户称，自己原本期待不高，但结果令人意外。其表示难以想象前沿模型未来能做到什么。

这一事件引发了关于 AI 自动分析软件能力的讨论。过去，破解工具、注册机等通常需要人工进行逆向分析，而随着大语言模型结合代码分析能力的发展，部分研究者认为，AI 或将进一步降低软件分析与自动化修改的门槛。但这并不意味着所有软件都能被轻易破解，商业软件通常还会采用代码混淆、完整性校验、在线授权验证和硬件绑定等多种保护机制。

业内人士也指出，AI 能够辅助理解代码、定位问题或生成程序修改建议，与实际绕过商业软件授权之间存在明显区别。后者不仅涉及技术难度，还涉及软件版权、许可协议和法律责任等问题。