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赛力斯回应问界专属专营后是否支持鸿蒙智行独家技术，称将持续应用华为智能化技术并不断迭代升级

2026/9/27 7:13:46 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 9 月 27 日消息，鸿蒙智行在 9 月 15 日发布说明，宣布问界将在鸿蒙智行合作框架下探索新合作模式：产品定义、产品设计、品牌营销、渠道零售、服务体系由赛力斯主导，华为终端参与赋能。

关于品牌专属专营后，问界后续车型是否还支持鸿蒙智行独家技术，也成为了大家关注的重点。

IT之家注意到，赛力斯官方在投资者平台针对该问题进行了正面回应：

赛力斯和华为保持长期、稳定的战略合作关系。问界专属专营不改变双方的合作框架，更不会改变技术方面的合作，华为的智能化技术将持续应用于问界并不断迭代升级，让用户持续享受到领先、优质的智能出行体验。

作为参考，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东曾在 8 月 20 日发文，梳理了鸿蒙智行“五界”车型独有的 6 项核心技术与 1 项核心能力。

鸿蒙智行五界车型，除搭载华为智能汽车解决方案全套技术之外，还拥有 6 项鸿蒙智行独有核心技术、1 项核心能力：

  • 华为途灵平台

  • 华为巨鲸电池平台

  • 华为智擎

  • 华为终端专属定制鸿蒙座舱

  • 华为星河通信

  • 鸿蒙 ALPS 超五星健康座舱

再依托华为终端成熟的 toC 全链路能力，从产品定义、零售渠道、品牌营销到用户服务，为用户带来完整高端出行体验！

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关键词：鸿蒙智行赛力斯问界华为

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