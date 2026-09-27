富士胶片开卖 LTO-10 磁带：单盘原生 40TB，售价 494 美元

IT之家 9 月 27 日消息，富士胶片（Fujifilm）已经开始销售其最新的 LTO-10 Ultrium 磁带，这是一种专门面向企业数据归档和长期备份需求打造的存储介质。

每盘磁带原生容量为 40TB，采用标准的 2.5:1 压缩后，最高可存储 100TB 数据。按照每首歌曲平均 3MB 的文件大小计算，单盘磁带理论上可以存储约 1300 万首歌曲。

面向数据中心和长期归档的超大容量

富士胶片采用钡铁氧体（Barium Ferrite）颗粒技术制造这款磁带，这种磁性材料主要用于提升存储稳定性，并延长数据归档寿命。

该公司公布的未压缩数据传输速度为 440MB/s，考虑压缩后的实际性能最高可达到 1100MB/s。这一速度明显高于大多数企业级 SATA 硬盘，后者的传输速度通常最高约为 250～290MB/s。

富士胶片还为 LTO-10 加入了 AES-256 加密功能，并符合 FIPS 197 标准，这也是政府和金融行业存储采购中常见的一项要求。

这款磁带表面共有 15105 条独立磁道，以支持如此高容量所需的高密度数据布局。

富士胶片给出的比特错误率（BER）为 10 的 20 次方分之一，并声称这一可靠性指标约为普通企业级 SATA 硬盘的 10 万倍。

在符合要求的存储条件下，LTO-10 的归档寿命最长可达 30 年，明显高于大多数机械硬盘或 SSD 通常能够维持的使用寿命。

可靠性与 LTO-10 的应用场景

这款磁带只能与 LTO-10 磁带机和磁带库配合使用，因此企业在采用这一格式之前，需要已经部署兼容的硬件设备。这一要求使 LTO-10 的应用范围主要集中在数据中心、媒体档案机构，以及已经大规模部署磁带备份基础设施的机构。

富士胶片表示，这种格式尤其适合灾难恢复场景。在这类场景中，大多数数据并不需要立即读取，因此超长保存时间的重要性往往高于即时访问速度。

与硬盘不同，只要存储条件适当，磁带中的磁性介质会缓慢发生老化，因此长期以来一直被众多行业用于冷数据存储。

此外，LTO-10 磁带支持重复写入，机构可以在多个备份周期中重复使用同一盘磁带，而不必将其视为一次性存储介质。

尽管过去几十年来不断有人预测磁带存储将走向衰落，但磁带至今仍然存在，其中一个重要原因是，目前仍很少有其他更便宜的存储介质能够在单位成本下提供如此大的容量。

不过，考虑到目前几乎没有面向普通消费者的设备支持磁带机，LTO-10 能否在专业企业环境之外获得广泛应用仍存在不确定性。

富士胶片为这款磁带提供有限终身保修，这种保障在价格相近的其他存储介质中并不常见。

目前，这款磁带的售价为 494 美元（IT之家注：现汇率约合 3,322 元人民币），低于厂商公布的 888.89 美元（现汇率约合 5,977 元人民币）建议零售价。

对于需要管理 PB 级、但访问频率较低的数据的机构而言，一盘经过压缩后能够存储 100TB 数据的 LTO-10 磁带或许值得考虑。