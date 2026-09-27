波音发现 737 MAX 导航软件故障，新机型认证面临延期风险

IT之家 9 月 27 日消息，据彭博社报道，波音公司（Boeing）表示，已发现 737 MAX 客机导航系统存在一个问题。该问题可能增加飞机着陆过程中飞行员的操作负担，并可能推迟其最新窄体机型的交付进度。

波音在一份声明中表示：“上个月，我们已通知所有 737 运营商，告知他们存在一个软件问题。在特定着陆场景下，飞行员可能无法使用自动飞行引导功能。我们已向运营商提供相关信息，并强调现有的飞行员操作程序，以确保在此类情况下能够安全处置。”

美国联邦航空管理局（FAA）则表示，将召集一个审查委员会，以确定这一软件故障是否构成飞行安全问题。如果最终认定存在安全风险，波音新款 737 MAX 10 的适航认证可能会被推迟，同时也可能影响此前已获批准的 737 MAX 7 投入运营。

据IT之家了解，这一软件问题可能发生在飞行员需要中止着陆时。波音表示，在这种情况下，飞机的自动驾驶系统会被迫切换至一种更简单的俯仰控制自动化模式，与正常使用的模式相比，这会增加飞行员的操作负担。

该问题的永久性修复方案原本计划在 2028 年推出，不过这家飞机制造商表示，目前正着手加快修复进度。与此同时，波音正在起草一份技术通告，下发给各 737 MAX 运营商的飞行员。