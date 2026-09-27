机械革命苍龙 G705 台式整机上架：9850X3D + 5080 + 32GB + 2TB，首发价 23999 元

IT之家 9 月 27 日消息，机械革命 (Mechrevo) 现已在电商平台上架苍龙 G705 电竞游戏台式机，9 月 28 日 10:00 开售。

其基于 AMD 锐龙 7 9850X3D 处理器，搭配 NVIDIA GeForce RTX 5080 显卡，另有 32GB DDR5-6000 内存 （IT之家注：默频 4800MT/s，开启 EXPO 后 6000MT/s） 、2TB PCIe Gen4 SSD 存储，到手价 23999 元。

苍龙 G705 三维 479.6 × 240 × 450.5 (mm)，体积约 52L，采用无左前柱双面侧透“海景房”设计；配备 850W 的 80 PLUS 金牌电源；拥有 360 规格处理器一体式液冷散热器，支持 140W 稳定性能释放，另配有 5 个 ARGB 风扇。

此外，其集成 Wi-Fi 7 & 蓝牙 5.4 无线网卡，I/O 包括 USB-A、USB-C、HDMI、DisplayPort、RJ-45、3.5mm 音频插孔；预装 Windows 11 家庭版操作系统。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。