微软 CEO 纳德拉回应 XBOX 裁员：很高兴看到团队精简

IT之家 9 月 27 日消息，据 TechpowerUp 报道，微软首席执行官萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）针对 XBOX 正在实施的裁员表态，称“很高兴看到（great to see）”。此番言论所谈及的，正是由 XBOX 首席执行官阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）主导的重组工作。

IT之家注意到，在纳德拉发表该看法之前，XBOX 刚刚又进行了一轮裁员，新增裁撤 268 个岗位，而今年早些时候已经砍掉了 1600 个工作岗位。这项重组计划已经合并多家游戏工作室、重新调整《光环》（Halo）等 IP 项目布局，还有多名开发人员直接遭到解雇。

纳德拉是在亚历克斯 · 希思（Alex Heath）主持的 Sources Podcast 播客节目接受访谈、探讨 XBOX 在微软内部的定位时说出这番话的。当被问及他如何看待 XBOX 当下状况以及未来走向时，纳德拉表示：

我的感觉非常好。团队正在开展一定程度的精简工作，阿莎也在推进相关事宜，很高兴看到这一点。接下来我们还需要摸索搭建一套合理、可持续的商业模式，以此把游戏带给越来越多的用户。这一直就是我们的目标：无论是 PC 端还是 XBOX 主机平台，我们都希望同时成为出色的游戏发行商，以及优秀的平台服务商。

对于今年已经失去工作的数千名员工而言，纳德拉这番表态听上去似乎有点不近人情。夏尔马为这次重组进行过辩解，她指出 XBOX 的利润率落后于同类型平台与游戏发行业务，差距达到 3‑10 倍。首席内容官马特 · 布蒂（Matt Booty）透露，公司目前已经完成已公布裁员计划大约四分之三，由此看来，在本财年结束之前显然还会有更多调整陆续落地。