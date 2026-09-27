联想来酷 GT 16 笔记本今日开售：RTX 3050、酷睿 5 205H、16GB+512GB，5999 元

IT之家 9 月 27 日消息，联想来酷 GT 16 笔记本将于今日 10:00 正式开售，售价 5999 元，国补到手价 5099.15 元。

这款笔记本电脑搭载英特尔酷睿 5 205H 处理器（8 核心 12 线程，最大睿频 4.8GHz），英伟达 RTX 3050 笔记本电脑 GPU（4GB GDDR6 显存，95W 功耗），搭载 16GB 内存与 512GB PCIe 固态（预留 2280 M.2 硬盘位 ×1、SO-DIMM 内存位 ×1），至高 140W 性能释放。

IT之家获悉，这款笔记本电脑搭载了一块 16 英寸 1920 × 1200 分辨率屏幕，刷新率 165Hz，色域覆盖 100% sRGB，亮度 400nits；标配 180W 电源适配器，提供 2 年质保（全国联保）。

接口方面，这款笔记本电脑搭载 1 个全功能 USB-C 接口（10Gbps），1 个千兆 RJ45 网口，1 个 HDMI 2.1、1 个 DC-IN 电源接口；侧面还有 4 个 USB-A（5Gbps）和 1 个 3.5mm 音频接口。

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