微软员工为 Copilot 辩护：没人用的印象来自旧金山科技泡沫

IT之家 9 月 27 日消息，据 Windows Latest 报道，微软首席执行官萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）宣布 Copilot 迎来迄今规模最大的更新，甚至将其称为“面向工作的全新操作系统”后，一条略带嘲讽意味的评论迅速获得了 20 万次浏览。

“认真问一句：到底有谁在用 Copilot？”一名开发者关系工程师发问。

通常情况下，这类评论不会得到微软方面的回应，因为微软很清楚，在这种争论中很难占到便宜。不过，这次新版 Copilot 的潜力似乎足够大，一名微软员工确实认真回应了这一问题。

“认真回答：有人在用。”微软员工尼古拉斯 · 布斯塔曼特（Nicolas Bustamante）写道。他认为，“没人使用 Copilot”的说法，源于一些人长期生活在旧金山科技圈的“科技泡沫”中。

IT之家注意到，他还给出了数据作为佐证：Microsoft 365 Copilot 目前已经拥有超过 3000 万个付费席位。

不过，这个数字并不是重点。他解释称，大型企业客户的需求，与一名每天刷 X 平台的初创公司员工完全不同。

微软员工：离开旧金山科技圈后，Copilot 的情况完全不同

布斯塔曼特在微软于 2026 年 4 月收购其 AI 金融研究初创公司 Fintool 后加入微软。在个人网站上，他将目前的工作描述为带领一个团队，“打造能够理解用户工作、在后台运行，并在用户提出要求之前主动完成任务的 AI 智能体”。

这听起来恰好与 Autopilot 的定位高度相似，Autopilot 是 Copilot 新增的一项类似 OpenClaw 的智能体能力。

事实上，布斯塔曼特转发并评论那条帖子，并不是想与评论者争个高下，而是想解释为什么尽管 Copilot 遭到大量批评，仍然拥有如此多的付费用户。

“加入微软之前，我认识的大概只有 5 个人使用 Copilot。我生活在旧金山的科技圈里，我们所有人所在的公司员工数量都不到 5000 人。”

他的观点是，X 平台上的科技和 AI 相关讨论，很大程度上由初创公司创始人、开发者以及小型企业员工主导。但大型企业需要的东西完全不同。

用他的话说：“大型企业需要能够与现有数据协同工作的 AI，同时满足隐私和合规要求，而且往往还要覆盖多个国家。再加上政府机构和受到监管的行业，情况就更加复杂。Copilot 能够处理这些问题。”

微软显然并没有最强的聊天机器人。但微软销售的是与聊天机器人深度整合的身份管理、权限控制和合规能力，而对于一家银行的法务团队来说，这些功能可能比最新的 Claude 模型有多强更加重要。

布斯塔曼特还提到了自己的日常使用方式：“使用 Copilot CLI 进行编程（可以调用 Gemini、OpenAI、xAI 和 Anthropic 的模型！），日常聊天则使用 Copilot Cowork。”

当然，具体能够使用哪些模型取决于用户的套餐和组织政策，并不是所有 Copilot 用户都可以随意调用上述四家 AI 公司的模型。不过，这也表明微软已经不再强调自己的模型一定是最好的，而是采取了“你选择模型，我们提供统一入口”的策略。

3000 万个付费席位，不等于 3000 万人每天打开 Copilot

微软在今年 7 月的财报电话会议上确认了 3000 万个付费席位这一数字，同时表示 Copilot 目前的每周使用情况已经达到与 Outlook 和 Teams 相当的水平。

不过，一个付费席位只能说明企业购买了相应许可证，并不能说明获得许可证的人究竟每周打开 Copilot 一次，还是从来没有使用过。

布斯塔曼特的评论区很快就有人指出了这一点。一名用户问道：“我的工作单位算是为它付费了，但我根本不用。那么我的席位也算在这 3000 万里面吗？”

另一条评论写道：“人们之所以‘使用’它，是因为它被集成进 Office 里。实际上没人真正使用它。”

还有人认为这个数据“可能是这里最糟糕的统计口径”，并表示自己在员工数量为 50 至 100 人的公司里工作多年，“从没见过有人真正使用它”。

还有一条评论尤其值得注意，它把 Copilot 比作另一个微软产品：“Copilot 就是 AI 领域的 Teams。人们使用它，是因为雇主花钱买了那些包含 Azure 和 Office 在内的漂亮企业套餐，他们根本没有选择。”

Windows Latest 对此也有类似观点：Teams 之所以被使用，很大程度上是因为它被捆绑进企业服务，并且往往是必须使用的产品。它更像是一个被企业接受的工具，而不是一个真正受到用户喜爱的产品。

当然，这些都只是个人观点，布斯塔曼特的说法同样如此。不过，Windows Latest 今年 7 月报道称，在推出三年后，Microsoft 365 Copilot 的采用率仍低于 4.5%，每周打开 Copilot 的用户比例只有 1%。

Copilot 长期遭遇的质疑，解释了为什么 X 平台上很多人认为没人使用它

Windows 上的 Copilot 已经经历了太多次形态变化，以至于很难完整梳理其发展过程：最初是侧边栏，随后变成原生 WinUI 应用。今年 4 月，它又悄悄捆绑了完整的 Microsoft Edge，导致其空闲状态下的内存占用从不到 100MB 一路升至最高约 1GB。

此外，微软在 2025 年还将 Copilot 塞进了 Windows 11 的几乎每个角落，到了 2026 年又意识到这一做法存在问题，并将其从记事本、截图工具等多个应用中移除。

甚至连品牌名称都变得混乱。就在纳德拉宣布新版 Copilot 的前一天，微软还将 Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 两个社交媒体账号进行了合并。

因此，一个用户如果接触 Copilot 的经历只是 Office 里一个不需要的按钮，或者一个占用大量内存的网页应用，那么他对 Copilot 的看法，自然会与一名使用 Copilot 搜索公司文件、同时受到完善权限控制的企业员工截然不同。

微软押注新版 Copilot 弥合这一差距

至于 3000 万个付费席位究竟有多少真正被使用，如今或许已经不再是最重要的问题。因为新版 Copilot 为微软提供了一个更充分的理由，让更多用户真正打开这款应用。

新版 Copilot 的 Home 页面整合了 Chat 和 Cowork 功能；Code 允许用户使用自然语言创建小型应用；Autopilot 即使用户退出登录后仍能继续工作；Word、Excel 和 PowerPoint 也都被整合进 Copilot 应用。

坦率地说，与过去长期被嘲讽为“Clippy 2.0”的 Copilot 相比，这一次微软提出的产品定位要大得多。

布斯塔曼特想表达的是，确实已经有人在使用 Copilot 完成实际工作，只是这些人并不是每天在 X 平台上讨论它的人。

而纳德拉此次推出的全新 Copilot 超级应用，则是微软试图让更多人真正做到这一点，无论他们是否身处旧金山科技圈。