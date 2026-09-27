Meta 与 YouTube 恢复《马斯克》纪录片广告投放，X 平台仍拒绝

IT之家 9 月 27 日消息，目前有两家公司表示，他们将接受为导演亚历克斯 · 吉布尼（Alex Gibney）即将上映的关于埃隆 · 马斯克的纪录片投放广告，此前有报道称，多家社交媒体平台已拒绝这类广告。

《好莱坞报道》当地时间周五刊发报道称，TikTok、Meta、YouTube 以及 X 平台全都拒绝投放付费广告，用来推广纪录片《马斯克》的预告片。

不过，当 TechCrunch 于当地时间周六向 Meta 方面求证时，其一名发言人表示：“这属于一次失误，相关广告现已恢复投放。”

YouTube 同样在周六发布了最新说明：“该预告片一直都可以在 YouTube 上正常播放。”（事实也的确如此，本篇文章末尾正是通过嵌入功能放上了这支预告片。）该平台补充道：“该预告片一直可在 YouTube 上观看。作为广告提交时，它曾被我们的系统暂时限制。经审核，该广告已获准投放。”

X 平台拒绝投放广告这件事并不出人意料，IT之家注意到，该社交媒体的持有者马斯克近期发帖写道：“一坨狗屎都比吉布尼更值得尊重。”

据报道，Meta、TikTok 以及 YouTube 当初拒绝该广告的理由是内容属于“政治内容”，而各家平台对此类内容均设有不同程度的限制。（Meta 去年宣布，将在欧盟范围内停止接收政治广告；而 TikTok 则表示平台根本不承接政治广告。）目前尚不清楚一部纪录片的预告片为何会被归类为竞选类广告。该片的美国发行方布利克街影业（Bleecker Street）已经向《好莱坞报道》透露，已对这些拒绝决定提起申诉。

亚历克斯 · 吉布尼曾执导过多部广受好评的纪录片，包括一部关于史蒂夫 · 乔布斯的影片。他的新作《马斯克》于本月早些时候在威尼斯国际电影节完成首映，几乎收获了清一色的正面评价。目前该片在烂番茄网站上获得了 100% 的“新鲜”评分，定于 10 月 9 日在美国院线上映。

Vulture 的比尔盖 · 埃比利（Bilge Ebiri）评价这部时长接近四小时的纪录片，称它深刻剖析了马斯克的科技事业、他与唐纳德 · 特朗普总统之间的交往，以及他的私人生活。受访对象包括马斯克的前妻贾斯汀 · 马斯克（Justine Musk），还有前右翼网络红人阿什利 · 圣克莱尔（Ashley St. Clair）—— 此人近期刚与马斯克生下一名孩子，但如今形容马斯克是“一枚核弹”。

埃比利写道，这部作品是一份引人深思的人物剖析。他补充说：“作为一则现代商业故事，它极具启示意义；而作为一则关于人类未来的警示，它令人不寒而栗。”

尽管上映初期收获一片好评，《好莱坞报道》还称，环球影业当时对于接手该片的海外发行一事态度摇摆；据称顾虑在于，发行这部影片有可能惹恼特朗普政府。环球影业之后表态，该片依旧会登陆海外院线，只是发行策略目前仍在敲定当中。