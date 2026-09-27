鄂尔多斯盆地探明千亿方深层煤层气田，我国煤层气勘探开发又迈出关键一步

IT之家 9 月 27 日消息，据央视新闻报道，位于山西吕梁的三交北区块新增煤层气探明地质储量超千亿立方米，标志着我国深层煤层气勘探开发又迈出关键一步，为保障国家能源安全增添新的底气。

据介绍，三交北区块地处鄂尔多斯盆地东部，连片含气面积 411.5 平方千米，煤层埋深 1900 米至 2150 米，属于典型的深层煤层气。中石油煤层气公司副总地质师张雷表示，在鄂尔多斯盆地深层煤层气国家备案探明储量已累计超过 4000 亿立方米。

IT之家注：深层煤层气是指储藏在埋深超过 1500 米煤层中的天然气，属于非常规天然气。与常规天然气相比，深层煤层气埋藏深、地质条件复杂，开采技术门槛高。

值得一提的是，此次新增整装千亿方探明储量，具备年产 18 亿立方米的产能建设基础。

截至 2025 年底，我国深层煤层气累计探明地质储量已超过 1 万亿立方米。据专家预测，到 2035 年，我国深层煤层气年产量将达到 400 亿至 500 亿立方米，将成为继致密气、页岩气之后，我国最现实的天然气上产接替资源。

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