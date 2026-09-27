不含真实演员数字复制：国内首部院线 AI 原生动画电影《三星堆：未来往事》定档 10 月 23 日上映

IT之家 9 月 27 日消息，国内首部院线 AI 原生动画电影《三星堆：未来往事》正式定档 10 月 23 日全国上映。

据介绍，影片《三星堆：未来往事》总片长 100 分钟，是国内首部利用 AI 技术制作并获得国家电影局公映许可证的院线电影。由博卡电影云片场生成制作，所有角色为原创数字形象，不含真实演员的数字复制。AI 承担生成与执行，创意发起和创作判断由博纳 AIGMS 团队按照电影工业的流程制作完成。

在影片的科幻设定中，三星堆青铜器的刻符里隐藏着不属于那个时代的二进制密码。三千年后，超级 AI 席卷世界，人类将一切交给算法，却陷入全球危机。一位考古学者发现，破解危机的关键密钥竟是青铜器中的七个三星堆刻符。

影片还将三星堆文明之谜与人类对超级 AI 的依赖联系起来，让一次考古探秘成为追寻未来答案的起点。青铜神树、青铜大立人、青铜纵目面具等文物形象，也将以超写实的方式呈现在银幕上。

据IT之家此前报道，电影《三星堆：未来往事》概念预告片已在第 30 届香港国际影视展上正式亮相。另外，本片的创作脉络可追溯至 2024 年 7 月上线的 AI 科幻短剧集《三星堆 · 未来启示录》第一季，该短剧全网已斩获 1.6 亿播放量。

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