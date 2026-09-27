《我的世界》平均每天吸引 30 万新玩家，全球销量突破 4.25 亿份

IT之家 9 月 27 日消息，微软 XBOX 首席执行官阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）在《我的世界》（Minecraft）Live 2026 活动中公布了一组值得关注的数据：平均每天有超过 30 万人第一次进入《我的世界》。

IT之家注意到，夏尔马在社交媒体上回顾《我的世界》Live 活动时分享了这一数据，并同时公布了另一个里程碑：游戏发行 17 年多来，全球销量已超 4.25 亿份。这样的成绩是绝大多数游戏都难以企及的。

平均每天新增 30 万名玩家究竟是什么概念？相当于一座中等规模城市的人口，每天都第一次接触《我的世界》。作为对比，很多大型游戏如果能够在发售当天吸引 30 万名玩家，就已经可以算是相当不错的成绩。

更值得注意的是，《我的世界》多年来已经登陆几乎所有主流游戏平台。Java 版支持 Windows、Mac 和 Linux；基岩版则覆盖 Windows、Chromebook、XBOX One、XBOX Series X 和 S、PlayStation 4、PlayStation 5、任天堂 Switch 全系机型、iOS、Android 以及 Amazon Fire 设备。此外，专门针对 Switch 2 的版本也即将上线。

如今，玩家接触《我的世界》的门槛几乎已经降到了最低。但即便如此，这款 2009 年发售的游戏仍然能够以每天 30 万人的速度吸引新玩家，增长速度足以让大多数持续运营型游戏羡慕。

夏尔马公布这些玩家数据的同时，《我的世界》Live 2026 也带来了大量新内容。

活动期间公布的最大消息，是名为“The Sift”的全新维度正式确认。它将成为游戏中的第四个可玩维度，与主世界（Overworld）、下界（Nether）和末地（The End）并列。

这也是 Java 版和基岩版在超过 14 年后迎来的首个全新维度，预计将于 2027 年上线。

The Sift 还将带来新的生物群系“冰洞”（Ice Caves），其中会出现冰冻僵尸敌人。

此外，官方还确认了《我的世界：地下城 2》（Minecraft Dungeons 2），并公布其将于 9 月 29 日发售。

此次活动还介绍了面向世界创作者的新工具，以及一个现实世界中的《我的世界》主题体验项目。该项目计划于 2027 年在英国切斯顿冒险世界度假村（Chessington World of Adventures Resort）开放，其中将包含主题酒店客房和过山车等设施。

可以看出，《我的世界》的内容更新仍然没有放缓，这或许也是它能够持续吸引新玩家的原因之一。

无论是从测试版时期就开始游玩的老玩家，还是本周刚刚下载游戏的新玩家，总能在这个游戏世界中找到新的内容。

《我的世界》处于一个非常特殊的位置：如今，它已经真正成为一款跨越多个世代的游戏。

曾经在青少年时期玩《我的世界》的父母，如今可能正在把这款游戏介绍给自己的孩子。学校也将《我的世界》用于教育用途，而 YouTube 和直播平台上的内容创作者则围绕这款游戏建立了完整的内容生态，不断将新的受众带入游戏。

游戏本身的易获取性也起到了作用。玩家只需要花费约 30 美元，就可以在自己已经拥有的几乎任何设备上游玩。游戏不要求订阅，也没有强制玩家不断刷取等级的战斗通行证，更不会因为赛季结束而让内容永久消失。

玩家今天购买的游戏，本质上仍然是 17 年前开始销售的那款《我的世界》，只是经过多年更新后加入了更多内容。

随着 The Sift、《我的世界：地下城 2》和冰洞等新内容陆续到来，Mojang 显然希望未来 17 年的《我的世界》能够延续过去 17 年的发展轨迹。

如果日均新增玩家数量能够继续保持目前的水平，那么这款已经诞生 17 年多的游戏仍然拥有相当大的持续发展空间。