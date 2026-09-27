中国首个面向全球与深空的太空计算基础设施“太空之弦”计算星座发布，G1 卫星预计明年发射

IT之家 9 月 27 日消息，据东方星链昨晚分享，其于 9 月 25 日联合地卫二发布了“太空之弦”计算星座 —— 中国首个面向全球与深空的太空计算基础设施。

据介绍，“太空之弦”计算星座由三体计算星座共建方地卫二与东方星链共同推进建设。东方星链负责总体设计与运营，地卫二提供 AI 能力支持并拓展国际市场。星座将以计算服务为核心组织卫星与轨道资源，探索天基数据处理、模型部署和计算资源协同，逐步形成可调度、可供用户调用的太空计算服务能力。

此次发布是前期在轨 AI 技术、卫星项目和国际合作积累向系统化星座建设的推进。

IT之家从东方星链获悉，“太空之弦”计划采用「业务层」与「计算层」协同的架构，让任务能够按需调用单颗卫星之外的计算资源。

业务层计划部署 720+ 颗数据星 ，也称推理星，承担数据获取与业务任务；

计算层计划在晨昏轨道分层部署 360+ 颗算力星，也称训练星，提供计算支撑，并可根据需求进一步扩展。

两层之间计划通过星间激光链路连接，让业务卫星在需要时接入计算层，与其他节点及地面系统协作，将分散的在轨计算资源逐步组织成可以共同使用的服务。

根据规划，“太空之弦”将以 G1 验证星、G2 标准星和 G3 旗舰星分阶段推进，让每一阶段的工程结果与应用反馈，为下一阶段的建设提供依据。G1 卫星预计于 2027 年第四季度发射。

公开资料显示，东方星链时空智能 (山东) 技术发展有限公司是一家成立于 2021 年 9 月 2 日，位于山东省烟台市海阳市，以从事地理遥感信息服务为主的企业。公司运营“星链时空”品牌，是武汉大学与烟台市共建的“东方慧眼”智能遥感星座项目的技术支持与建设运营单位之一。