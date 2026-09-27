太能打！过去一年 6 款《生化危机》游戏销量均破 300 万份

IT之家 9 月 27 日消息，《生化危机》是卡普空有史以来最受欢迎的游戏系列，同时也可以说是目前最具人气的恐怖游戏系列。多年以来，该系列始终能够推出品质稳定的作品，今年的《生化危机：安魂曲》（Resident Evil Requiem）也不例外。

该系列的销售成绩同样十分亮眼。一份最新报告显示，在 2025 年年中至 2026 年年中这一年时间里，一共有 6 款《生化危机》游戏的销量突破 300 万份。对于同一个游戏 IP 旗下的作品而言，这样的数据相当突出。

IT之家注意到，来自 Game File 的报告指出，仅过去这一年，就有 6 款《生化危机》作品各自的销量均超过 300 万份，名单如下：

《生化危机：安魂曲》

《生化危机 2 重制版》

《生化危机 3 重制版》

《生化危机 4 重制版》

《生化危机 7：biohazard》

《生化危机 8：村庄》

《安魂曲》上榜实属理所当然，因为它是 2026 年最优秀的游戏作品之一，据报道销量已经突破 850 万份，也是该系列在这一时间段内销售速度最快的作品。

除此之外，《生化危机 7》至今依旧保有可观的销量，这点着实令人惊叹。当年《生化危机 6》等几部作品走偏之后，正是依靠本作，才让整个系列重回巅峰状态。

《生化危机 4 重制版》被公认为系列当中最优秀的作品之一，前面几部重制作品也为此打下了基础。而卡普空并没有就此放缓脚步，公司计划于明年推出下一部重制作品 ——《生化危机：代号维罗妮卡》（Resident Evil Veronica）。