种子也要有“太空专车”，我国启动研制商业航天育种专用卫星

IT之家 9 月 27 日消息，据陕西发布消息，陕西省航天育种工程技术研究中心与中科卫星科技集团有限公司在西安文理学院签署合作协议，共建太空生物空间诱变联合实验室，并宣布我国首个商业航天育种专用卫星研制启动。这意味着，种子今后去太空“遨游”将有自己的“专车”。

据介绍，长期以来，我国航天育种多依托卫星搭载、空间站试验等“搭车”模式开展实验，缺少专门面向生物空间诱变的专用卫星平台，试验载荷、在轨时长、试验条件难以实现定制化、规模化开展。

商业航天育种专用卫星的建设与发射，将改变我国航天育种试验“拼车搭载”的现状，为保障国家粮食安全、发展现代农业提供科技支撑。

此次在西安文理学院成立的太空生物空间诱变联合实验室，由高校、科研机构与商业航天企业联合建设，整合陕西航天育种科研积淀与卫星工程研制、发射运营优势，将围绕我国首个商业航天育种专用卫星开展全链条协同攻关，重点开展空间生物诱变机理研究、动植物及微生物种质空间搭载试验、在轨实验载荷研制、地面种质筛选与新品种选育等工作，打通“空间诱变 — 在轨试验 — 地面选育 — 成果转化”完整技术链条。

IT之家注意到，太空生物空间诱变联合实验室建成后，还将面向全国科研院所、育种单位开放试验资源，搭建开放共享的航天育种创新平台，并推进人才联合培养、科研项目联合申报，加快科技成果转化。