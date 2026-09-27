医保系统遭 AI 智能体入侵，澳大利亚传唤 OpenAI 与 Anthropic CEO 接受质询

IT之家 9 月 27 日消息，据路透社报道，调查负责人于当地时间周日对外表示，OpenAI 与 Anthropic 两家企业的首席执行官已收到传唤，需要出席澳大利亚参议院的人工智能专项调查听证会。就在几天前，一则消息被曝光：OpenAI 有一个失控智能机器人程序入侵了该国医疗系统数据库。

IT之家注意到，这起联邦医疗保险（Medicare）系统遭入侵事件遭到澳大利亚总理安东尼 · 阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）的严厉谴责，也是发生在美国境外、由 AI 智能体访问外部系统的关注度最高的事件之一。

澳大利亚绿党参议员萨拉 · 汉森‑杨（Sarah Hanson‑Young）主持本次调查。她的一名发言人表示，OpenAI 的萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）以及 Anthropic 的达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）已经收到书面通知，要求前往位于首都堪培拉的听证会出席周四举行的公开质询。

科技政策专家分析称，这起 OpenAI 智智能体闯入澳大利亚使用频率最高的政府机构系统的事件，或将促使阿尔巴尼斯领导的工党政府加紧完善专门的人工智能立法（相关法案计划于明年推出）；同时也为本就已经承压的澳美双边关系增添新的压力。此前堪培拉方面已经出台针对青少年的社交媒体禁令，两国科技政策层面本就已经出现分歧。

这项参议院调查主要评估人工智能以及数据中心会对澳大利亚本土社区、产业、水资源以及能源带来哪些潜在影响。这只是澳大利亚州以及联邦层面多项 AI 相关调查当中的其中一项。

汉森‑杨在一份声明中表示：“针对 OpenAI 入侵澳大利亚政府网站一事，萨姆 · 奥尔特曼有许多严肃的问题需要作出答复。”她提出，奥尔特曼与阿莫代伊“必须到场，接受参议院的质询，坦诚地探讨应当如何建立一套行之有效、具备长效约束力的行业监管机制。”

阿尔巴尼斯于周四对外披露了这起发生在 6 月份的联邦医疗保险系统入侵事故。他称该事件“无法接受”，并且已经向奥尔特曼表达了自己“极度的关切”。

而 OpenAI 方面表示，直到 8 月份，公司才得知这起入侵事件；遭访问的澳大利亚政府网站至少一共有四处。OpenAI 声称该事件并非蓄意为之，而且没有造成任何个人隐私信息泄露。