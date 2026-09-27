菲斯曼冷凝燃气壁挂炉接入米家 App，支持小米澎湃智联、超级小爱控制

IT之家 9 月 27 日消息，据小米米家 App 官方微博今日分享，菲斯曼冷凝燃气壁挂炉已接入米家 App，支持小米澎湃智联、超级小爱控制等。

菲斯曼冷凝燃气壁挂炉绑定流程：打开米家 App，点击“添加设备”，连接三方平台，绑定菲斯曼互联，同步设备到米家。

IT之家从小米官方获悉，菲斯曼冷凝燃气壁挂炉用户使用米家 App 即可远程开启、关闭壁挂炉，还能进行各类功能设置，随时掌控温度。壁挂炉还支持小爱同学语音控制，用户想要开关设备，或调节温度只要呼叫“小爱同学”，小爱同学随时候命。

延伸阅读

菲斯曼（Viessmann）是一家德国的供热、制冷和空调系统制造商，1917 年成立，主攻供热设备领域。其壁挂炉产品线主要包括 100、200 和 300 三个系列，冷凝机型采用预混燃烧与铸造硅铝换热器等技术。2023 年 6 月，国家市场监督管理总局曾公示开利全球公司收购菲斯曼气候解决方案欧洲股份公司股权案，菲斯曼相关业务此后纳入开利体系。

文中提到的“小米澎湃智联”是小米于 2023 年 11 月 16 日发布的面向“人车家全生态”的技术品牌，为软硬件开发者提供跨端智联解决方案，官方称当时已有 9000 多个品牌生态伙伴。米家 App 的“连接三方平台”入口，是第三方品牌设备接入米家的官方通道之一，采用账号授权绑定（云云对接）方式。此前 LG、博世、西门子等品牌的部分家电也已通过类似方式接入米家生态。绑定后设备会同步至米家，并支持澎湃智联与超级小爱语音控制。“菲斯曼互联”是北京菲斯曼供热技术有限公司推出的壁挂炉智能助手 App，支持手机与壁挂炉及配套硬件的交互，具备无线操控、设备状态查看、异常远程提醒、智能定时等功能，此次米家接入需通过该 App 完成账号绑定同步。

在官方接入前，已有用户通过加装蓝牙 Mesh 干接点通断器等低成本方式，将菲斯曼锅炉接入米家，实现远程开关及与温湿度计的联动。