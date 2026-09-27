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三星电子 DX 部门员工对绩效奖金不满，CEO 卢泰文下月将亲自沟通

2026/9/27 15:49:15 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 9 月 27 日消息，据 EtNews 今日报道，三星电子联席 CEO 兼 DX 部门长卢泰文将于下月举办全员座谈会，与员工直接沟通。

三星电子计划在 10 月面向负责智能手机、电视、家电业务的设备体验（DX）部门全体员工召开全员座谈会。卢泰文代表及主要管理层将现场回答员工提问，围绕经营现状交换意见。据悉，公司此前在面向部分负责人与组长召开的非公开经营情况说明会上，已经通报了这场座谈会的举办计划。

大家最关心的焦点，是 DX 部门与设备解决方案（DS）部门之间的绩效奖金差距。DX 部门员工持续对跨部门薪酬待遇差异表达不满。由 DX 部门员工组成的三星电子工会“同行（同行工会）”，先是在公司门前举行批判集会，之后还在节假日期间，于三星电子会长李在镕私宅前开展无限期静坐示威。

公司方面则强调 DS、DX 部门奖金财源分开核算的原则，并表示在存储芯片涨价带来收益承压的环境下，将依靠技术竞争力谋求突破。

IT之家注意到，同行工会指出，在今年 5 月三星电子劳资双方达成的薪资协议中，DX 部门被边缘化，其薪酬水平与负责半导体业务的 DS 部门存在过大差距。基于此，同行工会提出了以下诉求：

  • 向 DX 部门员工每人发放 1,000 股公司股票；

  • 提取全公司一定比例的经营利润，设立并分配统一资金池；

  • 在全公司范围内统一实行基础薪资涨幅。

该工会曾于 8 月 21 日在首尔江南区三星电子瑞草大楼附近举行集会。他们认为当前部门盈利能力下滑源于管理层的决策失误，并要求与管理层就 DX 部门员工的诉求展开直接对话。

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关键词：三星电子卢泰文

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