赛力斯回应何时推问界其他车型：择机进相关市场，自研魔方技术平台支持轿车、SUV、MPV 开发

IT之家 9 月 27 日消息，鸿蒙智行和问界汽车 9 月 15 日同日发布说明，宣布即日起问界在鸿蒙智行合作框架下探索新合作模式，问界品牌将专属专营。

赛力斯集团董事、副总裁康波在 9 月 18 日首次回应了用户及市场关心的话题。对于问界后续是否有拓展新车型计划，康波表示，在巩固高端 SUV 市占率优势基础上，择机进轿车、MPV 及其他有竞争力产品市场。

IT之家注意到，赛力斯官方也在投资者平台针对该问题进行了正面回应，并分享了更多技术信息：

赛力斯动力是公司专注于智能能源动力系统的核心业务单元，具备从能源管理、电驱控制到动力输出的全链条自研与集成能力，可提供超级增程系统、增程专用发动机、增程专用传动箱、发电机系统、智能电驱系统等核心部件及系统解决方案。 公司全栈自研的赛力斯魔方技术平台具备全栈式多动力兼容能力，可兼容超级增程、纯电及混动等多种动力形式，并支持 B 级至 D 级轿车、SUV、MPV 多车型、多尺寸开发，同时支持平台化、模块化的柔性生产。 未来公司将坚持大单品战略，避免重复投入、提升研发效率、减少项目不确定性，并从商业确定性出发择机进相关市场。

据IT之家此前报道，去年 11 月 21 日，在 2025 广州车展上，赛力斯正式发布魔方技术平台 2.0，宣称是“AI 驱动的智慧电动汽车平台”。

魔方技术平台 2.0 宣称由 AI 赋能，打造“四超”智慧能源：

超智能：智慧能量管理、智能扭矩控制、车-电-机-充一体化

超高效：高压架构、八合一电驱、高效增程、超快充网络

超安全：电池安全、燃油安全、驱动安全

超静谧：无感发电、主动降噪、抖频抑制

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