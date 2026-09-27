神舟二十三号乘组在轨 4 个多月：完成载荷进出舱等多项工作

IT之家 9 月 27 日消息，据央视网今日报道，神舟二十三号乘组航天员朱杨柱、张志远、黎家盈已经在轨 4 个多月，上周，在稳步推进站内各项空间科学实（试）验、常态化开展组合体平台照料的同时，他们还完成了载荷进出舱相关工作。

此次出舱的元器件与组件舱外通用试验装置，包含“空芯光子带隙光纤陀螺”“先进工艺器件”“基于国产 AI 芯片的遥感目标检测”等试验单元，用于开展空间新技术与应用领域试验。乘组在地面人员的支持配合下完成了材料舱外暴露实验装置的回舱工作。这个装置自 2022 年 11 月 12 日随天舟五号货运飞船发射入轨以来，已开展 3 批次共计 16 个项目的暴露实验，创造多项国际首次。当前，正在开展第四次实验，覆盖 8 个科学研究项目、26 个单元样品。

上周，舱内各项空间科学实（试）验有序开展，乘组进行了在轨触觉感知实验项目的质量感知及手臂振动实验测试，研究空间飞行中航天员触觉感受能力的变化规律。他们还完成了应急决策能力评估和在轨情绪状态测试，持续积累测试数据。

IT之家从报道获悉，在空间站组合体平台照料方面，乘组对再生生保系统水气分离装置内的组件进行了更换。此外，航天员完成了 12 导心电图、无创心功能检查等医学检查，并使用骨丢失对抗仪、神经肌肉刺激仪等设备对抗失重生理效应。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。