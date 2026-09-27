洛图科技：2026 年 8 月中国笔记本电脑线上市场销量同比下降 20.8%，均价 7885 元同比上涨 12.3%

IT之家 9 月 27 日消息，洛图科技报告显示，2026 年 8 月，中国笔记本电脑市场在线上全渠道（不含企业官方平台）的销量为 122.3 万台，同比下降 20.8%；销额为 96.4 亿元，同比下降 11.1%；当月线上市场均价已经站上 7885 元，同比上涨 12.3%。

4000-5999 元价位段受苹果入门机型的带动，份额同比提升 8.7 个百分点至 28.7%，反超 6000-7999 元价位段。

10000 元以上高端市场份额升至 23.7%，同比大幅提升 11.6 个百分点，AI 旗舰和专业创作本是构成该价位段增长的核心。

4000 元以下平价机型的数量明显减少，部分品牌的低端产品线出现阶段性停更。

6000-7999 元价位段的销量份额回落至 17.0%，较去年同期下降 10.6 个百分点。

洛图科技判断，受存储产能周期限制，消费级存储供需偏紧的格局至少延续至 2027 年，终端均价的上行仍将是第四季度市场的主基调，厂商将更多通过配置调整、产品分层来消化成本压力。

IT之家附 2026 年 8 月中国笔记本电脑线上市场 TOP 品牌销量份额及变化如下（单位：%）：

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。