我国自研 AR-E800 无人机公开首飞：单机单日运输量达 14 吨，拥有 4800 米高海拔作业能力

IT之家 9 月 27 日消息，据央视军事今日报道，我国自研的六旋翼飞行器 AR-E800 无人机近日在江西景德镇完成首次公开飞行。

据介绍，飞行器有效载重达 320 公斤，单机单日运输量可达 14 吨，拥有 4800 米高海拔作业能力，可适配复杂地形重载吊运、短途高效物资运输、航空应急救援保障等多种场景。

IT之家从航空工业计算所获悉，本次飞行由该所提供飞控计算机与感知避障系统两大国产核心配套支撑，飞行器顺利完成机动飞行、吊挂运输、货舱运输等科目。

本次演示能够稳定完成重载科目，充分验证整机在复杂低空环境下的可靠性与操控性，计算所飞控计算机与感知避障系统两大国产核心配套产品发挥关键支撑作用。飞控计算机作为整机控制中枢，依托多余度架构完成姿态解算、动力分配，针对吊挂载荷摆动执行主动消摆控制，抵消阵风与重载带来的扰动；感知避障系统融合多源探测信息，识别空域障碍物，将环境数据实时回传飞控计算机，可支撑航线动态重规划与自主避障，降低低空复杂环境作业风险。

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