中秋假期最后一天，全国铁路预计发送旅客 1686 万人次

IT之家 9 月 27 日消息，中国铁路数据显示，9 月 26 日，全国铁路发送旅客 1437.4 万人次，运输安全平稳有序。

9 月 27 日，全国铁路迎来中秋假期返程客流高峰，预计发送旅客 1686 万人次，计划加开旅客列车 1398 列。

IT之家获悉，截至 9 月 27 日 8 时，铁路 12306 已累计发售中秋国庆假期运输（9 月 23 日至 10 月 8 日）期间火车票 1.55 亿张。

从预售情况来看：

从余票情况来看：

9 月 28 日至 30 日，上海至北京、合肥，南宁、长沙至广州，连云港、温州、北京、合肥至上海，沈阳至北京，西安至成都等区间余票充足；南昌、淮安、黄山至上海，西安至武汉，昆明至贵阳，朝阳至北京，北京至哈尔滨，上海至淮北，吉安至深圳，昆明至南宁等区间尚有余票。

10 月 1 日至 2 日，上海往返温州、徐州，上海、沈阳、邯郸至北京，南宁、长沙至广州，上海至合肥等区间余票充足；上海往返黄山，武汉、贵阳、桂林至广州，赣州、吉安、衡阳、厦门至深圳，温州至南京等区间尚有余票。

10 月 3 日至 5 日，上海往返南京、北京，广州往返湛江，广州至南宁、长沙，成都至重庆，大理至昆明等区间余票充足；上海往返温州，长春往返延边，上海至合肥，南宁至广州，昆明至景洪，长沙至张家界，沈阳至大连，成都至西安等区间尚有余票。