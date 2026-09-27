我国自研装备新突破：全球最大打桩船从江苏发运，前往巴西参与萨尔瓦多跨海大桥建设

IT之家 9 月 27 日消息，据央视新闻报道，今天（27 日），我国自主研制的全球最大打桩船从江苏发运，前往巴西参与萨尔瓦多跨海大桥建设，标志着该船将正式投用，我国高端海工装备在海外重大基础设施建设取得新突破。

IT之家注：打桩船是用于水上打桩作业的船只，核心任务是将巨大的桩基精准打入海底。这艘打桩船总长 130.5 米、桩架高度 156 米、作业水深 70 米、吊桩能力 700 吨，是目前全球桩架最高、吊桩能力最大、作业水深最深的打桩船，可满足超深水、超大桩基的施工作业需求。按计划，该船从长江口出发，航程 11300 海里，预计航行 45 天，将抵达巴西东北岸萨尔瓦多跨海大桥施工现场。

相关负责人介绍，该船首次在大型打桩船上应用动力定位加锚泊定位融合技术，结合国产北斗高精度卫星定位系统，打桩定位精度达到厘米级；同时首次应用主油缸闭式液压系统，能量回收率达 40%。从设计到核心部件的生产、维保，该船均实现自主可控。

萨尔瓦多跨海大桥横跨巴西最大海湾万圣湾，主桥桩基施工水域水深 64 米。大桥建成通车后，萨尔瓦多市与韦拉克鲁斯市之间的通行时间将由轮渡的 1 小时缩短至约 15 分钟，巴伊亚州西部出产的粮食、棉花和水果等货物运输距离将缩短 200 公里。