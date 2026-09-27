上汽 MG 07 旅行车谍照曝光，现款限时补贴价 10.59 万元起

IT之家 9 月 27 日消息，博主 @SugarDesign 今日分享了一张上汽 MG 07 旅行车谍照，新车前脸延续 MG 07 的设计语言，而车尾则采用了旅行车的造型设计，车顶配有激光雷达。

IT之家注意到，上汽 MG 07 于 8 月 21 日正式发布，上市 20 天大定超过 4.2 万台，限时补贴价 10.59 万元起。该车尺寸为 4886×1900×1485mm、轴距 2825mm，拥有 168L KK 自动开合前备箱、697L 电动后备厢，以及 109L 下沉空间。支持全车通风加热按摩、配备整片式调光全景天幕，同时行业首创“女王多功能美妆台”。

此外，上汽 MG 07 配备副驾零重力座椅，内置 7.1.4 声道 21 扬声器；车机搭载 8295P 芯片，配备 15.6 英寸 2.5K 中控屏，支持 3D Moli 实时交互大世界、全场景手车互联等功能，搭载 Momenta R7 世界模型。

动力方面，新车采用纯电版基于 800V 高压平台打造，最大纯电续航可达 845km，百公里加速 5 秒级，此外新车还支持 5C 快充。

混动版与纯电版保持一致，同样提供莫雷洛紫、米莉亚粉、盐湖白、牛津蓝、诺丁灰、加州蓝等车色。搭载 DMH 全域超混电机 207 马力、1.5L 高效混动专用发动机、宁德时代磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航 245km，综合续航 1745km。电机最大功率 152kW，最大扭矩 302N·m；发动机最大功率 82kW，最大扭矩 135N·m。

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