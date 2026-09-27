首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

雷鸟鹤 6 系列 27 款 QD-Mini LED 电视开售：55-98 英寸，3175 元起

2026/9/27 19:39:14 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
评论：

IT之家 9 月 27 日消息，雷鸟官方今日宣布，鹤 6 系列 27 款电视将于今晚 20:00 正式开售。

鹤 6 27 款

  • 55 英寸：3175 元，券后补贴价 2699 元

  • 65 英寸：4116 元，券后补贴价 3499 元

  • 75 英寸：5293 元，券后补贴价 4499 元

  • 85 英寸：6352 元，券后补贴价 5399 元

  • 98 英寸：8234 元，券后补贴价 6999 元

鹤 6 Ultra 27 款

  • 65 英寸：5528 元，券后补贴价 4499 元

  • 75 英寸：6705 元，券后补贴价 5499 元

  • 85 英寸：8705 元，券后补贴价 6999 元

  • 98 英寸：13499 元，券后补贴价 11499 元

据介绍，雷鸟鹤 6 27 款搭载抗反防眩屏，峰值亮度 1500 尼特，分区数量为 180（55 英寸）至 512（98 英寸），色域覆盖 96% DCI-P3，55 英寸为 4K 150Hz，其他尺寸为 4K 180Hz，三单元 2.1 声道扬声器功率为 2×10 +20W（共 40W）。

京东 FFALCON 雷鸟电视 55 鹤 6 27 款 2698.75 元直达链接

IT之家获悉，雷鸟鹤 6 Ultra 27 款搭载蝶翼星曜屏，峰值亮度 6000 尼特（65、98 英寸为 5000 尼特），分区数量为 1680（65 英寸）至 3456（98 英寸），色域覆盖 98% DCI-P3，均为 4K 150Hz，4+1+2 扬声器功率为 2×(10+10) +20 +2×10W（共 80W）。

京东 FFALCON 雷鸟电视 65 鹤 6 Ultra 27 款 4698.8 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：雷鸟电视

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知