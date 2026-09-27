雷鸟鹤 6 系列 27 款 QD-Mini LED 电视开售：55-98 英寸，3175 元起

IT之家 9 月 27 日消息，雷鸟官方今日宣布，鹤 6 系列 27 款电视将于今晚 20:00 正式开售。
鹤 6 27 款
55 英寸：3175 元，券后补贴价 2699 元
65 英寸：4116 元，券后补贴价 3499 元
75 英寸：5293 元，券后补贴价 4499 元
85 英寸：6352 元，券后补贴价 5399 元
98 英寸：8234 元，券后补贴价 6999 元
鹤 6 Ultra 27 款
65 英寸：5528 元，券后补贴价 4499 元
75 英寸：6705 元，券后补贴价 5499 元
85 英寸：8705 元，券后补贴价 6999 元
98 英寸：13499 元，券后补贴价 11499 元
据介绍，雷鸟鹤 6 27 款搭载抗反防眩屏，峰值亮度 1500 尼特，分区数量为 180（55 英寸）至 512（98 英寸），色域覆盖 96% DCI-P3，55 英寸为 4K 150Hz，其他尺寸为 4K 180Hz，三单元 2.1 声道扬声器功率为 2×10 +20W（共 40W）。
IT之家获悉，雷鸟鹤 6 Ultra 27 款搭载蝶翼星曜屏，峰值亮度 6000 尼特（65、98 英寸为 5000 尼特），分区数量为 1680（65 英寸）至 3456（98 英寸），色域覆盖 98% DCI-P3，均为 4K 150Hz，4+1+2 扬声器功率为 2×(10+10) +20 +2×10W（共 80W）。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。