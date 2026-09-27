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乘联分会崔东树：2026 年 8 月中国汽车进口 2.3 万辆，同比下降 51%

2026/9/27 20:19:06 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 9 月 27 日消息，乘联分会秘书长崔东树今日发文，2026 年 8 月进口车进口 2.3 万辆，同比下降 51%，环比下降 48%

2026 年 1-8 月进口汽车 27 万辆，同比下降 17%。据悉，2026 年 1-8 月乘用车中的进口轿车占比 49%，但 8 月进口占比降到 38%。

IT之家获悉，2026 年 8 月进口最高的前 10 国家是：

  • 德国 7393 辆

  • 美国 4972 辆

  • 斯洛伐克 3645 辆

  • 英国 2366 辆

  • 日本 2173 辆

  • 墨西哥 681 辆

  • 意大利 335 辆

  • 奥地利 306 辆

  • 泰国 246 辆

  • 波兰 67 辆

2026 年 1-8 月进口最高的前 10 国家是：

  • 日本 129253 辆

  • 德国 59183 辆

  • 美国 27559 辆

  • 斯洛伐克 19004 辆

  • 英国 16315 辆

  • 墨西哥 4156 辆

  • 奥地利 3838 辆

  • 泰国 2260 辆

  • 意大利 696 辆

  • 瑞典 675 辆

崔东树透露，在进口车近几年持续下滑的背景下，2026 年 8 月雷克萨斯的进口豪车市场零售份额 44.6%，高于 2025 年的 37.6% 约 7 个百分点。宝马、保时捷、路虎的表现总体相对稍好。

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关键词：乘联分会崔东树汽车进口

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