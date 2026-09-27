乘联分会崔东树：2026 年 8 月中国汽车进口 2.3 万辆，同比下降 51%

IT之家 9 月 27 日消息，乘联分会秘书长崔东树今日发文，2026 年 8 月进口车进口 2.3 万辆，同比下降 51%，环比下降 48%。
2026 年 1-8 月进口汽车 27 万辆，同比下降 17%。据悉，2026 年 1-8 月乘用车中的进口轿车占比 49%，但 8 月进口占比降到 38%。
IT之家获悉，2026 年 8 月进口最高的前 10 国家是：
德国 7393 辆
美国 4972 辆
斯洛伐克 3645 辆
英国 2366 辆
日本 2173 辆
墨西哥 681 辆
意大利 335 辆
奥地利 306 辆
泰国 246 辆
波兰 67 辆
2026 年 1-8 月进口最高的前 10 国家是：
日本 129253 辆
德国 59183 辆
美国 27559 辆
斯洛伐克 19004 辆
英国 16315 辆
墨西哥 4156 辆
奥地利 3838 辆
泰国 2260 辆
意大利 696 辆
瑞典 675 辆
崔东树透露，在进口车近几年持续下滑的背景下，2026 年 8 月雷克萨斯的进口豪车市场零售份额 44.6%，高于 2025 年的 37.6% 约 7 个百分点。宝马、保时捷、路虎的表现总体相对稍好。