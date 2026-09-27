年轻人的第一台 RGB 游戏电视，小米 REDMI X 系列 RGB-Mini LED 2027 竞技版上架

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IT之家 9 月 27 日消息，小米 REDMI 电视 X 系列 RGB-Mini LED 2027 竞技版上架盲订，号称“年轻人的第一台 RGB 游戏电视”。该产品提供 55 英寸、65 英寸、75 英寸、85 英寸版本，10 月 12 日晚 8 点开售。
IT之家注意到，官方暂未公布该系列新品的售价及详细配置信息。作为参考，小米 REDMI 电视 X 2026 系列 55/65/75 英寸版本于 2025 年 12 月开售，价格为 2499 元起。
小米 REDMI 电视 X 2026 系列采用 Mini LED 技术，拥有 1200 尼特峰值亮度、94% DCI-P3 色域、4K 144Hz 高刷、小米青山护眼，以及 4GB + 64GB 存储，运行小米澎湃 OS 3，还有 2K 或 1080P 下的 288Hz 超高刷模式。支持杜比视界和杜比视界游戏，搭载四核 A73 处理器核心，配有双路满血 HDMI 2.1 接口、WiFi 6。
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