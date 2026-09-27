国家邮政局：1 至 8 月全国日均揽收快递 5.23 亿件，全力做好中秋国庆假期寄递服务保障工作

IT之家 9 月 27 日消息，9 月 24 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。国家邮政局副局长周召华出席发布会并回答记者提问。

周召华介绍，今年中秋、国庆“双节”叠加，消费场景更加丰富多元，假日经济与文旅经济深度融合，邮政快递业运行总体呈现节前节令物品寄递需求集中、节日期间文旅寄递需求明显、节后恢复高位运行的鲜明特点。随着节日临近，快递揽收量稳步上升，今年 1 至 8 月全国日均揽收快递 5.23 亿件，进入 9 月以来日均揽收快件攀升至 5.85 亿件，单日峰值超 6.1 亿件。

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IT之家注意到，为保障全国人民欢乐祥和度过“双节”，国家邮政局重点做好三方面工作。

一是保障寄递网络畅通无阻，指导寄递企业科学调配运力、人力和场地资源，重点保障枢纽转运中心和末端网点畅通。

二是确保寄递渠道安全可靠，督导企业严格落实实名收寄、收寄验视、过机安检等制度，加强隐患排查，坚决防止禁寄物品流入寄递渠道。

三是确保服务标准不降级，持续加强服务质量监管，畅通消费者申诉渠道，及时受理、督办解决群众反映的问题。

同时，督促企业合理排班、落实劳动报酬待遇，加强对快递员的关心关爱，提供休息、饮水、热饭、充电、应急救助等“驿站”服务，并联合相关部门深入企业一线开展节日慰问。

周召华表示，今年“双节”期间，邮政快递服务将保障好游客“轻装出行”与“心意速达”。服务点“因需而设”，在热门景区、文化街区、交通枢纽布局便民寄递点和智能快件箱，游客购买特产后可即看即寄，行李寄递服务让游客放下行囊、轻松启程；服务方案“因物而异”，依据商品属性、价值与时效要求，设计差异化包装、路由与配送方案，为水果生鲜提供冷链直送、航空专线等专项服务，为特色工艺品使用专门抗震包装；主题邮局“因文而兴”，目前全国已建成 883 家主题邮局，5A 级景区覆盖率超过 63%。

周召华表示，邮政快递业将全力做好中秋国庆假期寄递服务保障工作，让大家行李的负担更轻、让心意的传递更暖、让旅途的记忆更加深刻美好。