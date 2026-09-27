助力我国可控核聚变战略实施，世界首个紧凑型聚变能实验装置 BEST TF 线圈盒批量交付

IT之家 9 月 27 日消息，世界首个紧凑型聚变能实验装置 BEST TF 线圈盒批量件完工暨发运仪式今日在国机重装德阳基地举行。

IT之家注：可控核聚变被称为人类终极能源，被誉为“人造太阳”。BEST 装置肩负填补从“实验堆”到“示范堆”工程化空白的重大使命。TF 线圈盒是超导磁体系统核心部件，要在超低温、超强磁场、极高应力下长期运行，对制造材料要求极高。

官方表示，该批 TF 线圈盒投入使用后，将服务于紧凑型聚变能实验装置 BEST 建设，助力国家可控核聚变战略实施，推动相关产业链完善与升级。