助力我国可控核聚变战略实施，世界首个紧凑型聚变能实验装置 BEST TF 线圈盒批量交付

IT之家 9 月 27 日消息，世界首个紧凑型聚变能实验装置 BEST TF 线圈盒批量件完工暨发运仪式今日在国机重装德阳基地举行。
IT之家注：可控核聚变被称为人类终极能源，被誉为“人造太阳”。BEST 装置肩负填补从“实验堆”到“示范堆”工程化空白的重大使命。TF 线圈盒是超导磁体系统核心部件，要在超低温、超强磁场、极高应力下长期运行，对制造材料要求极高。
官方表示，该批 TF 线圈盒投入使用后，将服务于紧凑型聚变能实验装置 BEST 建设，助力国家可控核聚变战略实施，推动相关产业链完善与升级。
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据中国科学院公布的研究计划，BEST 全称为紧凑型聚变能实验装置，建设地点位于安徽合肥未来大科学城，计划于 2027 年底建成，此后开展氘氚燃烧等离子体实验，目标聚变功率达到 20 兆瓦至 200 兆瓦，同时争取实现输出能量超过投入能量，并力争在 2030 年前后演示聚变能发电。
TF 线圈即纵场线圈（Toroidal Field Coil），是托卡马克装置用于产生环向磁场、约束等离子体的核心磁体；TF 线圈盒则是容纳并支撑超导线圈的金属承力外壳。BEST 的极向场（PF）线圈此前也已取得进展，2026 年 3 月，等离子体所承担的 BEST 极向场 PF7 线圈成功通过最大运行电流测试，参数全部达标。
此次交付方国机重装所属二重装备位于四川德阳，用 14 个月完成了 8 件 TF 线圈盒的高质量制造。据国机重装介绍，公司已掌握从原材料研制到试验装配的全流程核心制造技术，打通了聚变堆关键核心部件工程化制造链路。
在 TF 线圈盒交付之外，国机重装还与等离子体所签订了 BEST 项目屏蔽块批量制造合同，合作从单点部件向更多系统部件延伸。
BEST 是继全超导托卡马克 EAST 之后的下一代装置，两者任务有所分工：EAST 主要解决长脉冲、高约束等聚变物理与工程问题。2026 年 1 月 20 日，EAST 成功实现上亿度 1066 秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行，创造托卡马克装置高约束模运行新的世界纪录，该成果入选 2025 年中国十大科技进展新闻。