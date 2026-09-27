“第二代豆包手机”努比亚 NaviX Ultra 玩《王者荣耀》遭强制下线？知情人士称有安全风险策略保障游戏公平，未有任何针对性调整

IT之家 9 月 27 日消息，9 月 25 日，字节跳动旗下豆包手机助手发布声明称，从 9 月 24 日晚上开始陆续收到多条用户反馈，在搭载了豆包手机助手的努比亚 NaviX Ultra 上，登录《王者荣耀》或进行匹配对战时，会出现提示设备环境异常、被强制踢下线的情况。

豆包手机助手在声明中提到，经过确认全程未对腾讯游戏系统进行任何操作，AI 也不存在任何违规点击、外挂或模拟行为。目前团队仍在持续与腾讯相关方接洽沟通，但截至目前暂未收到对方的明确回复。

“对此我们深表歉意。同时，也建议用户暂时不要在努比亚 NaviX Ultra 上反复尝试登录《王者荣耀》。如果您的账号已经出现被封禁等情况，建议同步通过官方游戏客服渠道进行申诉 / 投诉，以便更快恢复账号。”声明提到。

9 月 27 日，另有知情人士向澎湃新闻记者表示，在机制上，《王者荣耀》通过各项安全风险策略来保障游戏公平，这些策略在过去一段时间一直沿用，并没有进行任何针对性的调整。

IT之家注意到，“第二代豆包手机”努比亚 NaviX Ultra 于 9 月 16 日发布，号称“全球首款 AI 智能体手机”，由中兴通讯努比亚全链路主导打造，豆包手机助手主导 AI 助手体验，售价 5999 元起。

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