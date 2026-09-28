语音开黑平台 Discord 宣布重新上线年龄验证机制，新增信用卡 / 应用商店账号等多种校验方式

IT之家 9 月 28 日消息，Discord 宣布重新上线年龄验证机制，但不再强制要求用户通过视频自拍或身份证件进行验证。

IT之家注意到，今年 2 月时 Discord 曾宣布计划为所有账户实施年龄验证，要求用户通过视频自拍或有效身份证件证明实际年龄。这一决定在网上引发大量争议，不少用户担心个人数据隐私问题。在受到用户强烈抨击后，Discord 随后暂缓了全球年龄验证计划，并表示将重新调整验证机制。

而如今，Discord 联合创始人兼首席技术官 Stanislav Vishnevskiy 在博客中宣布，公司将重新推出年龄验证功能，但会对原有方案进行较大调整。

具体来看，此次更新后 Discord 会根据用户账户的创建时间以及加入的服务器等信息，对用户年龄进行估算，并据此将用户划分为三个年龄组。

第一类是“成年人”（18 岁及以上），这类用户基本不会受到额外影响。第二类是“青少年”（13 至 17 岁），Discord 会为其提供额外保护措施，无法访问面向成年人的内容和设置，但其他 Discord 功能基本保持不变。第三类是“未确认”，即 Discord 目前掌握的信息不足以判断用户属于哪个年龄段。在完成年龄验证前，这类用户无法访问面向成年人的内容和设置。

新注册账户会暂时处于“未确认”状态，直到 Discord 收集到足够信息判断其年龄。用户仍然可以正常使用 Discord，无需立即采取任何措施，但如果希望访问年龄限制内容、空间或相关设置，则需要完成年龄验证。

除此之外，Discord 现在提供更多验证方式选择，除了使用有效身份证件和视频自拍外，用户可以通过信用卡、苹果 App Store / 谷歌 Play 账号、谷歌 Google Wallet 验证年龄。

而对于年龄尚未确认的用户以及青少年用户，Discord 将为这些账号提供进一步安全保护。在消息方面，非好友发送的消息会进入“消息请求”收件箱，用户可以先查看再决定是否接受。如果希望关闭这一限制，则需要确认自己属于成年人。对于来自没有共同好友、也没有共同加入小型服务器的陌生用户的好友请求，Discord 也会在用户接受前显示提醒。已经建立联系的用户不会受到影响，主要变化集中在陌生人的消息和请求上。

在内容访问方面，Discord 的敏感内容过滤器会根据图片出现的位置，对检测到的敏感图片进行模糊处理或直接拦截。年龄受限服务器、频道以及年龄限制机器人指令也无法访问。用户如果希望修改相关设置，需要先完成成年人身份验证。

此外，青少年用户的完整个人资料信息以及活动状态，例如正在游玩的游戏，仅会向好友以及与其共同加入的小型服务器成员显示。该设置可以随时调整，但仅适用于已确认属于青少年的用户，年龄尚未确认的账户不会启用这一项措施。

Discord 表示，新的年龄验证系统旨在减少对视频自拍和身份证件验证的依赖，同时根据不同用户的年龄状态提供相应的内容访问权限和安全保护。