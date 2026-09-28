目标让手机用十年：Linux 手机系统 postmarketOS 正式更名为 Nura

IT之家 9 月 28 日消息，Linux 手机系统 postmarketOS 宣布项目正式更名为“Nura”，新的名称源自意大利撒丁岛古老的努拉吉（nuraghe）石结构建筑，寓意项目希望让智能手机长期保持可用。

公开信息显示，postmarketOS 诞生于 2017 年，最初目标是让智能手机能够持续使用 10 年。该系统基于 Alpine Linux 开发，希望让受支持的手机在厂商停止提供系统更新后仍能继续运行。如今项目成立已经接近 10 年，开发团队决定正式更换沿用了多年的项目名称。

在 9 月 27 日举行的项目会议上，开发团队宣布 postmarketOS 正式更名为 Nura。团队表示，随着项目不断发展，原有名称越来越难向新用户解释，同时在不同语言环境下也存在发音和记忆困难的问题。

postmarketOS 的大小写方式也容易造成混淆。名称由小写的“p”和“m”以及大写的“OS”组成，因此用户经常采用不同的写法，例如“PostMarketOS”和“PostmarketOS”。此外，postmarketOS 这一名称本身也逐渐与项目现状不完全匹配。它容易让人理解为用户需要在已经购买的手机上自行安装该系统，但如今 PINE64 已经推出了预装 postmarketOS 的 PinePhone 等新设备。

开发团队还希望新名称更加简洁，同时能够注册商标。团队表示，描述性较强的 postmarketOS 名称无法满足商标需求。经过约一年半的名称征集和筛选，团队从超过 300 个建议中最终选择了 Nura。

“Nura”由社区成员 Davide Depau 提出，名称源自意大利撒丁岛的古老花岗岩建筑“nuraghe”。这些建筑已经屹立数千年，其长期存在的特点与项目希望延长电子设备使用寿命的理念相契合。团队目前已经提交 Nura 商标申请。

随着更名完成，项目官方网站也从原来的域名迁移至“nura.eco”。团队选择“.eco”域名，是因为这一后缀与项目强调设备长期使用和环保的理念存在联系。

除此之外，官方同步对项目 Logo 进行轻微调整。原有的箭头图案继续保留，但箭头之间增加了一些间距，以便在较远距离下能够更加清晰地识别。由于开发者仍在更新软件中的相关内容，用户目前可能仍会在部分系统组件和界面中看到“postmarketOS”这一旧名称。

虽然名称发生变化，但 Nura 仍将延续 postmarketOS 最初的核心理念，即通过开源软件和长期维护，让智能手机等电子设备能够使用更长时间。