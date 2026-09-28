捷尼赛思 GV90 旗舰 SUV 搭载升降中控屏：停车时自动增加 70% 可用显示面积

IT之家 9 月 28 日消息，据外媒 Carscoops 当地时间 25 日报道，捷尼赛思纯电旗舰 SUV GV90 有不少颇具话题性的配置。部分车型从外观上看不到 B 柱，前排座椅还能旋转 180 度。除此之外，GV90 的信息娱乐屏幕也暗藏玄机。

车辆停稳后，藏在仪表台内的部分屏幕会向上升起，扩大可用显示区域，方便观看电影和流媒体内容。捷尼赛思最新展示的仪表台内部结构，也让人看到了实现这套设计所需要的工程投入。

正常状态下，OLED 屏幕以 23.6 英寸宽幅界面显示驾驶信息、导航和媒体内容。停车后按下中控台按钮，屏幕可上升 90mm，露出完整的 24.6 英寸显示区域。捷尼赛思称，实际可用的显示面积可增加约 70%。

屏幕完全展开后尺寸为 584.1mm×219mm，分辨率达到 3840×1440，并会切换到 Media Home 界面，用于流媒体服务和直播频道，声音则可由选装的 25 扬声器 Bang & Olufsen 音响系统负责。GV90 还配备了 25 英寸 HUD 抬头显示，让车辆行驶时的关键驾驶信息继续保持在驾驶员视线范围内。

工程师详细介绍了如何解决一块可升降屏幕带来的结构问题。据悉，屏幕升降机构由无刷电机、齿条齿轮机构和导轨组成。由于整套机构增加了重量，工程师会担心屏幕出现振动，因此直接将屏幕固定在前围横梁上。

捷尼赛思还宣称，这套机构经过超过 10 万次循环测试，在不同温度环境下运行时，噪声都低于 40dB。

据IT之家了解，GV90 的屏幕只能在驻车状态下升起，原因有两个：官方不希望屏幕在行驶中分散驾驶员注意力，且升起后的屏幕或影响前排安全气囊工作。因此，如果屏幕已经完全展开，而驾驶员开始移动车辆，屏幕会自行收回。

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