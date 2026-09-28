安克旗下 eufy 推出“全球首款支持 VR 查看功能的智能门铃”Video Doorbell S4，299.99 美元

IT之家 9 月 28 日消息，安克旗下 eufy 宣布在海外市场推出 Video Doorbell S4 智能门铃，该门铃售价 299.99 美元（IT之家注：现汇率约合 2,019 元人民币），预计 2026 年 10 月底前发货。

Eufy 将 S4 称为“全球首款支持 VR 查看功能的智能门铃”。在 VR 模式下，用户可以移动手机或佩戴头显，从不同角度查看门铃拍摄的全景画面。当访客按下门铃后，手机会以类似来电的方式弹出提醒，用户接听后即可进入全屏 VR 模式，同时支持双向语音通话。

规格方面，Video Doorbell S4 分辨率达 3072×3072 分辨率（约 900 万像素），可录制最高 24 FPS 的 3K HDR 视频。镜头水平和垂直方向均拥有 180 度视野，可以覆盖从地面到天花板以及从一侧墙壁到另一侧墙壁的范围，从而尽可能完整地拍摄访客全身。设备还支持最高 8 倍变焦，并配备双聚光灯，可实现彩色夜视。

除此之外，S4 还搭载 eufy OmniTrack AI 追踪系统，可以自动锁定画面中的人物，并通过自动取景裁剪全景画面，使人物始终保持在画面中央，从而提供更加紧凑的事件视图。

在移动检测方面，S4 同时采用雷达和双 PIR 人体红外传感器。雷达负责更远距离的检测，两个 PIR 传感器则负责覆盖门口附近更宽的区域。最远检测距离达到 8 米。设备支持人员、移动、包裹以及人脸检测，并配备迎宾灯，当检测到有人靠近时会亮起暖色灯光。

兼容性方面，S4 支持 Amazon Alexa、谷歌 Google Home 和苹果家庭 HomeKit，其中苹果家庭功能需要额外购买 HomeBase S380 网关。同时 VR 查看和 OmniTrack AI 追踪功能仍然需要通过 eufy 官方应用使用。