Kobo 电纸书 6.0 测试版系统固件现严重 Bug：书籍数据无法显示，官方警告勿自行降级

IT之家 9 月 28 日消息，据外媒 NotebookCheck 报道，电纸书阅读器制造商 Kobo 近期推送的 6.0 测试版软件出现严重问题，部分电子书阅读器用户更新后发现书籍、批注、阅读统计等数据无法正常显示，同时还伴随设备运行缓慢、同步异常等问题。

对此，Kobo 已经确认相关 Bug，受影响的软件版本包括 5.18.270971 和 6.0.274403，涉及 Libra Colour、Clara BW 以及 Clara Colour 三款电子书阅读器。目前工程团队已经定位问题，目前正在开发修复更新。

从用户反馈来看，问题并不只是书籍或阅读数据暂时无法显示。一名 Clara BW 用户表示，安装测试版后设备界面明显变得卡顿，经常出现“正在加载”的提示，同时原本登录的 Libby 账号也出现丢失情况。其他用户还反馈侧载电子书、书籍收藏以及 Libby 同步功能出现异常，说明此次更新可能涉及多个软件功能。

Kobo 在官方说明中强调，目前无法正常显示的书籍、批注和阅读统计等数据实际上并没有被删除。公司计划通过后续软件更新自动恢复这些内容，用户无需手动重新导入。

不过，Kobo 特别提醒受影响用户不要尝试回滚或重新安装旧版固件。官方表示，这样做可能导致目前无法显示的数据被永久删除。用户应避免自行降级固件，以免造成进一步的数据损失。不过，目前官方尚未公布具体的修复更新时间，受影响用户仍需要等待一段时间。