消息称微软 XBOX 游戏工作室重组波及《帝国时代》开发团队 World's Edge，工作室新作遭取消

IT之家 9 月 28 日消息，微软近期宣布对旗下 XBOX 游戏工作室进行大规模重组。如今，随着更多前员工在社交平台披露相关情况，此次重组的影响范围似乎比微软最初公布的信息更广，《帝国时代》开发团队 World's Edge 也受到波及。

据 PC Gamer 报道，World's Edge 多名现任及前任开发人员近期在社交平台确认遭到裁员。一名开发人员在 ResetEra 论坛表示，World's Edge“略低于一半”的员工被裁。曾担任该工作室负责人之一的 Adam Isgreen 也在 LinkedIn 发文，表示自己 16 年的职业生涯告一段落，并提到团队原本已经为下一步工作制定了计划。

曾在 World's Edge 担任高级软件工程师的 Andrew Martz 则进一步透露了此次重组对《帝国时代》系列后续开发的影响。他表示，自己去年 5 月曾被微软裁员，随后在今年 2 月重新加入 Xbox 旗下的 World's Edge，但如今再次失去工作。

Martz 称，World's Edge 此次被重新划归动视旗下，在这一过程中，工作室正在开发的下一款项目被取消，同时大量员工遭到裁员，他本人也在其中。

目前尚不清楚被取消的项目具体是什么，也无法确认它是否属于《帝国时代》系列的新作。World's Edge 此前主要负责《帝国时代》系列的管理和开发，并与其他工作室合作推出了《帝国时代 4》等作品。

值得注意的是，微软此前在公布 Xbox 业务调整时曾表示，公司当时仅完成了原计划 Xbox 裁员规模的约四分之三。随着剩余重组工作继续推进，未来可能还会有更多游戏项目取消以及开发团队调整的消息传出。