前员工爆料“G 胖”加布 · 纽维尔“武器大师”身份：沉迷收藏刀具，还学习自制

IT之家 9 月 28 日消息，绰号为“G 胖”的 Valve 联合创始人加布 · 纽维尔身家亿万，喜欢游艇，还每天玩《Dota 2》。据《反恐精英》联合创作者黎明（Lê Minh，网名 Gooseman）透露，纽维尔的人生履历还可以再添上一项：武器大师。

据IT之家了解，黎明参与开发了《半衰期》Mod《反恐精英》，后者最终发展成极受欢迎的《反恐精英》系列。

近日接受 Indie Game Joe 采访时，他回忆了自己在 Valve 任职以及与 Valve 总裁纽维尔共事的经历。纽维尔的业余生活颇为丰富，仿佛不断在接各种“支线任务”，法庭上围绕 Steam 是否构成垄断展开的争论只是其中一部分。

黎明回忆前老板时说：“我记得有一次，他突然迷上了刀具，开始收藏刀和斧头，还专门弄了一个房间，里面塞满了刀、各种带刃武器和剑之类的东西，好疯啊。他还会订购那些大得夸张的中世纪长剑和战斧，然后全放进那个房间里。后来他就成了一个刃器收藏家。”

纽维尔并没有满足于收藏，后来干脆开始自己制刀，颇有几分刀匠的架势。“再后来，他开始迷上制刀，自己动手做刀，还专门去上课学怎么制作，而且投入得非常深。基本上，他只要碰到一点自己觉得有意思的东西，就会完全钻进去，很容易被吸引住。我猜他有不少空闲时间，同时好奇心也特别强。他喜欢探索，是一个一直在学习的人，从来没有停止过学习。从他现在做的事情里，也能看到这种特点。”

如今的“G 胖”很少直接处在 Valve 和 Steam 日常运营的一线。有人曾把这一变化与他对游艇和刃器的痴迷联系起来，不过，一名前《传送门 2》开发者近日称，纽维尔淡出游戏开发，是因为身边的人总是赞同他的意见。