CDPR 开发者回顾《赛博朋克 2077：往日之影》开发：以结局为起点反向构建剧情

IT之家 9 月 28 日消息，《赛博朋克 2077》的谍战惊悚资料片《往日之影》日前迎来发售三周年。据外媒 Gamesradar 当地时间 27 日报道，《赛博朋克 2》副游戏总监、《往日之影》首席任务设计师帕维尔 · 萨斯科借此机会回顾了开发过程，并分享了一些此前未曾透露的细节。

《往日之影》帮助《赛博朋克 2077》实现了一次令人印象深刻的口碑逆转，而谈到这段经历，就绕不开本体游戏灾难性的首发。萨斯科坦诚，为了不让《往日之影》重演本体发售时的问题，CD Projekt Red 只得重新思考制作游戏的方式。

开发《赛博朋克 2077》时，我们的组织方式更接近瀑布模型，各项工作在不同部门之间逐级流转，很多决策都集中在负责人和总监手中。 到了《往日之影》，我们转向了多学科内容团队，也就是内部所说的 pods，让设计、编剧、过场动画、美术、音频、QA 以及许多其他专业的成员围绕同一部分内容协同工作。我们用了很长时间才真正学会这种工作方式，但当整个流程开始顺畅运转时，我能明显感受到不同。

团队在构思由伊德瑞斯 · 艾尔巴担任重要角色的故事时，也从大量谍战作品中汲取灵感。剧情中，主角 V 潜入了夜之城更加危险、秩序更加混乱的狗镇。“我们参考了从《锅匠，裁缝，士兵，间谍》到詹姆斯 · 邦德系列，以及《谍影重重》、《间谍之桥》和《十一罗汉》等谍战作品。”

对他来说，类型元素也成为了“一种非常实用的工具”。V 置身于奢华的宝石青派对时，玩家就能看到部分詹姆斯 · 邦德作品留下的影子。

IT之家获悉，萨斯科还谈到了游戏结局中残酷的抉择：V 必须决定救下百灵鸟，还是帮助李德，这个决定是开发期间对团队而言最重要的事情之一，CDPR 甚至以此为起点反向构建剧情，并多次重写场景。

之所以难以取舍，很大程度上是因为百灵鸟和李德都让人产生好感，却又都难以完全信任，有时两种感受甚至会同时存在。玩家不知道究竟该相信谁，却又很难不对两人的处境产生同情。