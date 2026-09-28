中科宇航深化太空制药合作，力鸿二号计划 2027 年携医药载荷首飞

IT之家 9 月 28 日消息，中科宇航今日宣布与广州实验室围绕太空制药载荷开展联合研制攻关，并拟联合开展太空制药场景验证。首批载荷计划于 2027 年第一季度搭乘力鸿二号可重复使用运载器开展亚轨道飞行验证，实施蛋白质和小分子药物结晶实验，开展太空制药装备的前期技术验证。

此次合作中，广州实验室提出药物结晶的科学问题，负责实验方案、样品、地面对照和结果分析。其核心合作团队 —— 徐强研究员团队长期从事高端医疗器械、MEMS 传感和显微成像技术研究，把成熟的生物医药自动化功能和原位观测能力转化为载荷能力。中科宇航负责航天平台、实验环境保障、系统接口、发射返回和任务组织，双方共同开展太空制药载荷工程设计。

在装备研制方面，双方将重点提升实验操作和过程观测的自动化水平。以面向太空生物实验的全视场细胞成像仪为例，团队已开展小型化、轻量化和低功耗设计，并通过自动对焦、连续成像和图像分析等功能，提升设备自主运行和数据获取能力。这类技术能够减少在轨资源占用，为太空生物医药装备的常态化、规模化应用提供基础。

太空微重力环境有利于部分蛋白质形成质量更高的晶体，也为小分子药物的晶型筛选和颗粒控制提供了新的实验条件；同时，细胞更容易形成三维聚集体，可用于研究疾病机制和药物反应。但太空制药要走向产业化，还要解决成本、实验结果重复验证和产品质量稳定等问题。

对此，中科宇航的解决方案是把创新药样品的完整性要求前置到总体设计中 —— 在样品端建立唯一身份标识和全过程状态记录，在载荷端强化密封、防污染、温度保持和减震缓冲，在返回过程中实时监测关键环境参数，着陆后执行快速受控转运，以完整数据确保样品的“天地一致性”。既要把生物制药载荷“运上天”，更要建立覆盖“上行运输 — 空间实验 — 安全返回 — 地面交付”的完整系统，并以标准化载荷接口支撑快速换装、重复飞行和多用户兼容，让科研机构和药企以更低门槛用上太空环境。

▲ 力鸿二号可重复使用运载器（载货版）

综合IT之家此前报道，力鸿一号运载器已于今年 1 月完成亚轨道任务及返回式载荷舱回收，实现我国首次利用太空金属 3D 打印制备金属零部件等成果；力鸿二号可重复使用运载器将于 2027 年一季度首飞，并搭载太空制药载荷；2028 年，力鸿三号可重复使用航天器将完成首飞，为至少 300 公斤太空制造载荷提供最长达 1 年的微重力环境，成为在轨制造批量化、产业化的关键载体。

为培养太空生物医药领域的交叉人才，中科宇航与广州实验室成立联合工作组，组织航天平台与载荷工程人员、生物医药先进装备研发人员，以及药物研发、结晶实验和检测分析人员集中协同，加快载荷与实验方案迭代。同时，双方启动交叉博士后培养计划，培养既懂生物医药、又熟悉航天工程的复合型科研人才。