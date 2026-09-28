Momenta 与神龙汽车科技达成全球战略合作，R7 世界模型将上车标致、Jeep

IT之家 9 月 28 日消息，Momenta 今天（28 日）通过新闻稿宣布，9 月 24 日，神龙科技与 Momenta 在上海正式签署全球战略合作协议。

根据新闻稿，双方将围绕用户体验、辅助驾驶及高阶自动驾驶开展长期深度合作，在东风汽车与 Stellantis 集团股东双方先进整车能力基础上，整合智能座舱与电子电气架构等技术，并融合神龙科技所运营的标致、雪铁龙，以及 Stellantis 集团 Jeep 品牌的底盘调校经验，共同打造拥有“审美愉悦、驾控愉悦、安心愉悦”的新能源产品。

依托 Momenta R7 世界模型，双方将联合开发高阶智能辅助驾驶系统，搭载于标致、Jeep 全新量产车型，落地中国、欧洲及全球其他市场，助力 Stellantis 集团旗下主流品牌加速全球智能化转型。

IT之家从合作内容获悉，双方将共同定义功能场景、共同开发产品体验、共同推进底盘标定与系统适配，让技术真正围绕用户需求展开，让整车为用户服务。从城市通勤、高速长途，到复杂泊车、冰雪路面和越野出行，甚至是面对非铺装路面与起伏地形时，也能从容自在穿越。双方将把技术能力转化为用户看得见、摸得着、每天都愿意使用的真实体验。

未来，双方将开展全球化战略合作，覆盖量产高阶智能辅助驾驶方案以及 L3 等自动驾驶技术研发落地。神龙科技的数款全新新能源车型将搭载 Momenta 世界模型，并保持持续迭代更新。新产品计划自 2027 年起陆续投放，涵盖纯电、插混等多种动力形式，覆盖越野、城市通勤、家庭出行等多元场景。双方将开展全球化战略合作，合作车型将会进入欧洲及全球市场。