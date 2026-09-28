微星星影 15 Max HX 2026 游戏本发售：14650HX + 5060 + 16GB + 512GB，到手 9099 元

IT之家 9 月 28 日消息，微星 (MSI) 现已在电商平台销售主流级游戏笔记本电脑新品星影 15 Max HX 2026。该产品的代号则是 Katana 15 HX C14WX。

星影 15 Max HX 2026 基于英特尔酷睿 i7-14650HX 处理器，搭配 NVIDIA GeForce RTX 5060 笔记本电脑 GPU；配套 16GB DDR4 SO-DIMM 内存、512GB (PCIe Gen4) M.2 SSD 存储；标价 10599 元，国家补贴后到手价 9099 元。

其相较上代减薄 10.2%、降重 12.5%；内置 3 热管 2 风扇 4 出风散热，支持至高 170W 整机性能释放；A 面采用锋刃风格纹理，另有质感深邃的暗夜配色与棱角分明的机身线条。

这款游戏笔电搭载 15.6" QHD 165Hz 屏幕，色域覆盖 100% sRGB；配套四分区 RGB 背光的 1.7mm 键程键盘；集成 Wi-Fi 6E 无线网卡；内置 60Whr 电池。

而在外部 I/O 方面，其提供 1 个全功能 USB-C 10Gbps、2 个 USB-A 10Gbps、1 个 USB-A 5Gbps、1 个 HDMI 2.1 (TMDS)、1 个 RJ-45、1 个 3.5mm 二合一音频插孔。