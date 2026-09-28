非法安装燃气发电机、排放污染物，微软关联数据中心 DataOne 被罚百万美元

IT之家 9 月 28 日消息，当地时间 26 日，据外媒 Futurism 报道，在美国，希望借 AI 热潮获利的数据中心开发商持续遭到当地居民和民间组织的强烈抵制，新建数据中心项目也因此频频受阻。

最近，新泽西州南部的 DataOne 数据中心被该州的环境保护部罚款 100 万美元（IT之家注：现汇率约合 671.9 万元人民币），原因是检查人员发现，DataOne 非法安装的燃气发电机向周边社区排放烟雾污染物。

DataOne 在新泽西州瓦恩兰使用了 62 台未经州政府批准的燃气发电机。随着耗电量巨大的数据中心不断逼近公营电网的供电能力上限，未经审批自行部署发电设备的做法越来越常见。

新泽西州环境保护部部长埃德 · 波托斯纳克在声明中说：“这次执法行动是新泽西州迄今针对数据中心采取的规模最大的一次，也可能是全美规模最大的同类执法行动之一。这传递了一个明确的信息：在新泽西州，数据中心不能在不受惩处的情况下建设或运营。”

当地居民为推动这次执法行动等待了很长时间。此前数月，他们不断向州和地方政治人物施压，要求政府提高透明度，并追究开发商的责任。

瓦恩兰居民马特 · 威廉姆斯表示：“我们居民一直在强调这个数据中心的不当行为。所以如果我说自己感到意外，那就是在撒谎。”

DataOne 数据中心仍处于开发初期。项目于 2025 年初开工，建设资金来自微软。

这座耗资 170 亿美元（现汇率约合 1,142.31 亿元人民币）的数据中心全面投入运营后，预计将消耗 350MW 电力。按照塞拉俱乐部新泽西分会的说法，DataOne 将成为“整个东北地区规模最大的数据中心之一”。瓦恩兰市还同意给予 DataOne 数据中心 5 年免税待遇。