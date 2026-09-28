暴力熊、猫头鹰推出 12V-2×6 监控设备 WireView Pro II Noctua Edition：更强散热，更安静体验

IT之家 9 月 28 日消息，Thermal Grizzly（暴力熊）、Noctua（猫头鹰）当地时间昨日宣布联合推出 12V-2×6 供电监控设备 WireView Pro II Noctua Edition。

相较原版 WireView Pro II，联名型号配备了集成式铝制散热片、更大的猫头鹰 NF-A4x10n 风扇、定制设计的风扇格栅，从而提升了散热性能和空气流通效率。

这些升级显著改善了散热和静音效果，使其能在运行的大部分时间内保持风扇停转。而在确实需要风扇运行的时候，联名款的噪声也显著低于原版。

在一项极端情况测试中，WireView Pro II Noctua Edition 的风扇启动所需功耗是原版的 2 倍。其在多个功率水平下的运行温度相较原版平均低了 3℃。

如果 WireView Pro II Noctua Edition 启用风扇，在 400~480W 的显卡功率区间中，其 10cm 处风扇噪声为 21.5dB(A)、1m 处噪声仅有 1.5dB(A)，完全可以忽略不计。

Thermal Grizzly WireView Pro II Noctua Edition 定价为 189.90 美元（IT之家注：现汇率约合 1,276 元人民币）。