EA 年货游戏《EA Sports FC 27》发售，Steam 国区 248 元起

IT之家 9 月 28 日消息，EA 旗下《EA Sports FC 27》现已正式发售，除了登陆现世代 PS5、XBOX Series X｜S、Switch 2、PC 平台，还同样登陆了 PS4 / XBOX One / 初代 Switch 平台。

价格方面，本作在 Steam 国区标准版定价 248 元，终极版定价 448 元，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4080220/EA_SPORTS_FC_27/）。

本作最大亮点是引入了全新的“The Grounds”社交足球乐园模式，巧妙地将街头文化与正规球场相融合。在这里，玩家不仅能体验休闲踢球、1 对 1 单挑以及 5 人制 Rush 赛，还能与《FIFA 17》经典主角亚历克斯 · 亨特等知名足球导师互动，甚至畅玩“桶球”等趣味小游戏，在场内外充分展现个人风格。

在核心玩法方面，游戏搭载了“真实游戏体验 2.0”，大幅提升了流畅度与比赛多样性。全新的进攻空间意识让队友的跑位更加智能，而“失去平衡盘球”机制则允许灵巧型球员在激烈对抗中依然维持对球的控制。此外，重做的动态角球系统与强化的以球员为核心的手动防守体系，去除了部分自动拦截，赋予了玩家在攻防两端更高的战术自由度与博弈空间。

此外，职业生涯模式也迎来了深度升级。重构的转会市场带来了更真实的球员身价、活跃的竞价机制以及包含表现与回购条款的谈判策略。全新的“动态总评”系统会根据球员的比赛状态、出场时间、体能和伤病情况实时浮动，结合更完善的球探培养机制，极大地增强了球队管理的代入感。

游戏图赏：

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