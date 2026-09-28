华境 S 大六座 SUV 交付突破 3 万台销量创新高：标配华为乾崑智驾 ADS Pro 增强版，14.98 万元起

IT之家 9 月 28 日消息，华境汽车官方今日宣布，华境 S 大六座 SUV 达成又一里程碑 —— 累计交付突破 3 万台，销量创新高。
据IT之家了解，华境 S 是上汽通用五菱与华为合作的首款搭载华为乾崑科技旗舰大六座 SUV，2026 年 7 月交付 7203 台、6 月交付 5689 台。华境 S 全系标配华为乾崑智驾 ADS Pro 增强版与鸿蒙座舱。该车已于 5 月 8 日正式上市。
本月中旬（9 月 12 日），华境 S 新增 4 款配置，全系超级置换价 14.98 万元-19.68 万元。新增的 4 款配置主要在鸿蒙座舱方面迎来升级，搭载 MoLA 2.0 混合大模型架构，支持方言交流识别，车机 UI 迎来焕新。
200km 乾崑悦享版：官方指导价 16.98 万元，超级置换价 14.98 万元。
200km 乾崑悦享鸿蒙 +：官方指导价 16.28 万元，超级置换价 15.28 万元。
255km 乾崑臻享版：官方指导价 17.58 万元，超级置换价 16.58 万元。
255km 乾崑臻享鸿蒙 +：官方指导价 17.88 万元，超级置换价 16.88 万元。
255km 乾崑尊享版：官方指导价 18.58 万元，超级置换价 17.58 万元。
255km 乾崑尊享鸿蒙 +：官方指导价 18.88 万元，超级置换价 17.88 万元。
235km 四驱乾崑尊享版：官方指导价 20.38 万元，超级置换价 19.38 万元。
235km 四驱乾崑尊享鸿蒙 +：官方指导价 20.68 万元，超级置换价 19.68 万元。