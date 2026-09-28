全球首台搭载全国产化电子架构的具身智能机器人亮相，提供可完整替代国外方案技术选项

IT之家 9 月 28 日消息，据央视新闻报道，国产化电子架构具身智能机器人发布会于今日（9 月 28 日）在湖北宜昌举行，全球首台搭载全国产化电子架构的具身智能机器人正式亮相。

电子架构是决定整机性能上限的“智能神经系统”，包括操作系统、网络、工具软件和 AI 计算芯片。专家介绍，如果把机器人看作一个“人”，那么电子架构就是它的神经系统 —— 大脑思考得再周密，没有神经系统，行动就无从发生。

据介绍，这套国产化电子架构可以实现控制与 AI 智能计算的隔离融合，构建从 AI 决策到物理执行的全国产化技术底座，提供可完整替代国外方案的技术选项。

国家工业信息安全发展研究中心测试人员对机器人开展技术验证，在关节破坏、网络攻击、病毒植入等情况下，传统电子架构机器人出现线路失效、瞬间关机、系统失控等情况，而全国产化电子架构机器人通过了严苛安全测试，并保持安全运行能力，展现了全国产化电子架构的实时控制、快速响应、故障隔离、防攻击与系统安全能力。

报道称，全国产化电子架构保障机器人的内生安全和产业主权安全，为机器人自主行为划定刚性安全边界，确保其不破坏生产、不危及人员安全，让人工智能在物理世界安全、可信、可控，构建驾驭物理 AI 的安全驾驭系统（Harness），充分实现智能机器人行业的主权安全。

近年来，国产机器人底层技术在加快形成产业协同。从零部件单点突破，到软硬件系统融合，再到全产业链生态共建，我国机器人底层技术实现质的跃迁。