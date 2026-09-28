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京津冀将加快建设世界级智能网联新能源汽车先进制造业集群，攻关固态电池、汽车芯片、操作系统等

2026/9/28 10:54:30 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 28 日消息，在今日的 2026 世界智能网联汽车大会新闻发布会上，北京市经济和信息化局副局长苏国斌表示，京津冀三地将加快建设世界级智能网联新能源汽车先进制造业集群

下一步，京津冀三地将重点做好四方面工作：

  • 一是聚力核心技术攻关，突破多传感器融合感知、模型算法、固态电池、汽车芯片、操作系统等；

  • 二是深耕产业生态优化，壮大整车体量、引育重点企业、创新整零协同；

  • 三是夯实资源要素保障，高标准打造区域性供应链保障和零部件测试生产基地；

  • 四是强化产品安全质量。

工业和信息化部装备工业一司副司长郝立顺在大会上表示，《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》将开创全球产业合作新局面作为重要任务。下一步将重点做好三方面工作：

  • 一是推动产业链供应链合作更加紧密，支持外资企业深耕中国市场，引导国内企业提升竞争力、走向国际；

  • 二是推动标准法规国际协同更加深入，积极参与 WP.29、ISO、IEC 等国际标准法规活动，贡献中国方案；

  • 三是推动企业国际化发展更加稳健，深化贸易投资合作，完善跨境物流、投融资支撑，加强海外风险防范和合规建设。

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关键词：2026 世界智能网联汽车大会京津冀

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