京津冀将加快建设世界级智能网联新能源汽车先进制造业集群，攻关固态电池、汽车芯片、操作系统等

IT之家 9 月 28 日消息，在今日的 2026 世界智能网联汽车大会新闻发布会上，北京市经济和信息化局副局长苏国斌表示，京津冀三地将加快建设世界级智能网联新能源汽车先进制造业集群。

下一步，京津冀三地将重点做好四方面工作：

一是聚力核心技术攻关，突破多传感器融合感知、模型算法、固态电池、汽车芯片、操作系统等；

二是深耕产业生态优化，壮大整车体量、引育重点企业、创新整零协同；

三是夯实资源要素保障，高标准打造区域性供应链保障和零部件测试生产基地；

四是强化产品安全质量。

工业和信息化部装备工业一司副司长郝立顺在大会上表示，《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》将开创全球产业合作新局面作为重要任务。下一步将重点做好三方面工作：